viernes, 08 noviembre 2019
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, última actualización

Agenda cofrade: Tres procesiones de gloria

El Cristo de la Bondad y la Virgen del Prado del Salvador saldrán el sábado, mientras que la Virgen del Amparo hará lo propio el domingo

El Correo /
Sevilla /
08 nov 2019 / 12:38 h - Actualizado: 08 nov 2019 / 12:45 h.
  • Agenda cofrade: Tres procesiones de gloria

El segundo fin de semana de noviembre viene marcado por tres procesiones de gloria en la capital. A continuación, detallamos los días y recorridos de estas salidas letíficas.

Sábado, 9 de noviembre

CRISTO DE LA BONDAD DEL CARMEN DE SAN LEANDRO

Parroquia de San Leandro

HORA DE SALIDA: 18.00 HORAS

ITINERARIO: PLAZA DE SAN GABRIEL, MANZANA, HOSPITAL VIRGEN MACARENA, AVDA. DR. FEDRIANI, PLAYA DE LA JARA, PLAYA DE ROTA, PLAYA DE CHIPIONA, AVDA. DE SAN LAZARO, MANUEL VILLALOBOS, ABUYACUB, MADRE SAN MARCELO, JORGE DE MONTEMAYOR, MANZANA, AVELLANA, CEREZA Y PLAZA DE SAN GABRIEL.

HORA DE ENTRADA: 23.00 HORAS

NUESTRA SEÑORA DEL PRADO

Parroquia del Divino Salvador

HORA DE SALIDA: 19.00 HORAS

ITINERARIO: PLAZA DEL SALVADOR, CÓRDOBA, PLAZA DE JESÚS DE LA PASIÓN, ALCAICERÍA, PLAZA DE LA ALFALFA, JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS, CUESTA DEL ROSARIO, FRANCOS, CHAPINEROS, ÁLVAREZ QUINTERO, CHICARREROS, PLAZA DE SAN FRANCISCO, SIERPES, SAGASTA Y PLAZA DEL SALVADOR.

HORA DE ENTRADA: 21.30 HORAS

Domingo, 10 de noviembre

VIRGEN DEL AMPARO

Real Parroquia de Santa María Magdalena

HORA DE SALIDA: 17.45 HORAS

ITINERARIO: CRISTO DEL CALVARIO, SAN PABLO, GRAVINA, CANALEJAS, RAFAEL GONZÁLEZ ABREU, SAN PEDRO MARTIR, GRAVINA PEDRO DEL TORO, BAILEN, MIGUEL DE CARVAJAL, PLAZA DEL MUSEO, RAFAEL CALVO, SAN ROQUE, SAN ELOY, BAILEN, ANDÉN DE SAN PABLO Y CRISTO DEL CALVARIO.

HORA DE ENTRADA: 21.30 HORAS

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