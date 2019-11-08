Agenda cofrade: Tres procesiones de gloria

El segundo fin de semana de noviembre viene marcado por tres procesiones de gloria en la capital. A continuación, detallamos los días y recorridos de estas salidas letíficas.CRISTO DE LA BONDAD DEL CARMEN DE SAN LEANDROParroquia de San LeandroHORA DE SALIDA: 18.00 HORASITINERARIO: PLAZA DE SAN GABRIEL, MANZANA, HOSPITAL VIRGEN MACARENA, AVDA. DR. FEDRIANI, PLAYA DE LA JARA, PLAYA DE ROTA, PLAYA DE CHIPIONA, AVDA. DE SAN LAZARO, MANUEL VILLALOBOS, ABUYACUB, MADRE SAN MARCELO, JORGE DE MONTEMAYOR, MANZANA, AVELLANA, CEREZA Y PLAZA DE SAN GABRIEL.HORA DE ENTRADA: 23.00 HORAS NUESTRA SEÑORA DEL PRADOParroquia del Divino SalvadorHORA DE SALIDA: 19.00 HORAS ITINERARIO: PLAZA DEL SALVADOR, CÓRDOBA, PLAZA DE JESÚS DE LA PASIÓN, ALCAICERÍA, PLAZA DE LA ALFALFA, JESÚS DE LAS TRES CAÍDAS, CUESTA DEL ROSARIO, FRANCOS, CHAPINEROS, ÁLVAREZ QUINTERO, CHICARREROS, PLAZA DE SAN FRANCISCO, SIERPES, SAGASTA Y PLAZA DEL SALVADOR. HORA DE ENTRADA: 21.30 HORAS VIRGEN DEL AMPAROReal Parroquia de Santa María MagdalenaHORA DE SALIDA: 17.45 HORAS ITINERARIO: CRISTO DEL CALVARIO, SAN PABLO, GRAVINA, CANALEJAS, RAFAEL GONZÁLEZ ABREU, SAN PEDRO MARTIR, GRAVINA PEDRO DEL TORO, BAILEN, MIGUEL DE CARVAJAL, PLAZA DEL MUSEO, RAFAEL CALVO, SAN ROQUE, SAN ELOY, BAILEN, ANDÉN DE SAN PABLO Y CRISTO DEL CALVARIO.HORA DE ENTRADA: 21.30 HORAS