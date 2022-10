Pepa Cordero, pasión por la cultura entre patrones y agujas

Entre creatividad e inquietud, Pepa ha hecho todo tipo de trabajos y manualidades para complementar su pasión por la escritura y la poesía, “yo misma hacía los trajes para los personajes, guardaba cualquier utensilio que sabía que me podía valer para convertirlo en decorado, como las butacas antiguas o las muñecas de cerámica. Yo quería ser artista, y desde pequeña me he inventado un sin fin de juegos y actuaciones donde poder sacar mi faceta artística”.

“Yo le decía siempre a mi madre que por qué me había sacado del colegio ¡con lo que a mí me gustaba estudiar! Era una niña muy lista y los profesores me decían que acababa demasiado rápido todas las tareas y que necesitaba ampliar mis conocimientos. Al no haber otras materias como hay hoy día, mi madre me apuntó a encaje de bolillos con siete años, donde también gané el primer premio”, comenta Pepa entre fotos familiares.

Me encuentro perdida en mi casa,

no sé qué hacer con mis pensamientos.

Vuelo hacia el vacío.

Cuando vuelvo la cara, más sola me encuentro.

¡Ay! Soledad acompañada

¡qué malo es eso!

Algo busco y no sé,

porque no lo encuentro.

Cuando duermo no sueño,

sueño cuando despierto.

Cuatro joyas me mantienen

en este mundo perverso

cuatro corazones que han salido

de mis adentros.

Tanto sueño, que me transporto

a mi niñez

y pocos recuerdos tengo.

¡Cuántas cosas podría haber hecho

si hubiese tenido conocimientos!

No culpa a nadie de nada

solo al destino, que no he sabido torcerlo.

No sé si soy mala o buena

me confundo en mis adentros.

Me ponen de loca, porque así pienso.

No sé para los demás a qué tengo derecho.

Si se puede saber; de chica

no tenía ni voz ni voto; de mujer

no tenía tiempo; de mayor

he recapacitado. Y ya es tarde

para mis pensamientos.

Cuando me aflige aburrimiento

en el trabajo me centro.

En esos días largos, largos,

que al terminar nada tiene fundamento.

¡Qué bonito veo todo!

¡Qué joven me siento por dentro!

Mamá: - ¿Qué te hubiese gustado ser?

Me pregunta uno de ellos

Enseguida contesto:

- ¿Gustarme? ¡todo!

Cuando veo el arte de mis hijos

no puedo expresar lo que siento en mis adentros

Volaría como una paloma

a publicarlos a los cuatro vientos.