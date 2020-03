6.020 razones rosas contra el cáncer

Los Palacios y Villafranca amanece hoy con un color distinto, no en el cielo o en el aire, sino a ras de tierra, de compromiso, solidaridad y corazón. Y ese color es el rosa, el elegido para una marea femenina que inundará las calles del pueblo desde que 6.020 mujeres salgan a las 12.00 horas del parque de Los Hermanamientos para volver a él después de salpicar de alegría y optimismo todos los rincones de la localidad. La cifra, desde luego, es el récord absoluto de participación de este evento que solo lleva cuatro ediciones y que se ha superado a sí mismo año tras año. En esta ocasión, teniendo en cuenta que la inscripción sigue costando 5 euros, la recaudación íntegra para la lucha e investigación contra el cáncer ha alcanzado los 30.100 euros, los que, sumados a los 57.000 recaudados en las tres ediciones anteriores, hacen un total de 87.100 euros, una cantidad que, siendo mayúscula, no supera sin embargo a la importancia de que el cáncer haya perdido su carácter de enfermedad innombrable y se haya convertido, en cambio, en un mal a combatir contra el que están dispuestas a luchar todas las mujeres a una bajo el lema “No estás sola, ¡únete!”. Teniendo en cuenta que en Los Palacios y Villafranca hay unas 19.000 mujeres, hoy va a participar en la Carrera Rosa que organiza la propia asociación creada para ello -con apoyo de la Concejalía de Igualdad- un tercio de ellas, es decir, una de cada tres.