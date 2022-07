Amenazan de muerte al cura de Camas con una nota anónima

Con falta de ortografía incluida y una caligrafía dudosamente seria, pero esta mañana alguien ha amenazado de muerte al sacerdote que da servicio en Camas, Pedro José Rodríguez Molina. «Ardereis como en el 36. Cloro al clero», dice la nota manuscrita que ha encontrado en su casa.

En sus redes sociales, el párroco se lo ha tomado con humor: «Esta mañana abrí la Iglesia tempranito para recibir a los niños que se iban de colonias con la Hermandad del Rocío de Camas, tras rezar con ellos, desayunar y despedirlos en el autobús, regresé antes de las 10.00 a por las llaves del coche para ir al tanatorio y me encontré esta estimulante nota debajo de la puerta de mi casa».

«Me sorprendió, pero creo que es mejor reírse de lo mal que está la gente de la cabeza. Lo de «arderéis» (con tilde) será por el calor que está haciendo en Sevilla, y del «cloro» por lo necesarias que son las piscinas estos días», añade.

“No me tomo en serio a los cobardes”

Además, explica que «no me tomo en serio a los cobardes que mandan anónimos, y lamento frustrar sus intenciones porque no me preocupa lo más mínimo. Tengo muchísimas cosas que hacer a lo largo del día para estar pendiente de chalauras. El que quiera decirme algo que venga a buscarme, que le voy a explicar yo dónde me va a echar el cloro”.

Una persona muy querida

Pedro José Rodríguez Molina es una persona joven pero con una amplia experiencia en el mundo eclesiástico.

Es natural de la gaditana localidad de San Roque, licenciado en Estudios Eclesiástico e Historia Eclesiástica y diplomado en Mariología.

Ha sido vicario de las parroquias de Santa Cruz y La Merced y desde su ordenación ha estado muy vinculado a la Pastoral Juvenil, con la que trabajo estrechamente en los actos desarrollados tanto en la diócesis como en Madrid con motivo de la Jornada Mundial de la Juventud.

Este sacerdote diocesano también se ha relacionado desde siempre con el mundo de las Cofradías. Hermano de las Angustias y de Santa María Coronada de San Roque, anteriormente estuvo destinado como vicario en Vejer de la Frontera, en la Beata Ana María Mogas (Madrid) durante su etapa de estudios, de párroco en la Iglesia de San Pedro en La Línea y como vicario en la Parroquia de San Sebastián de Puerto Real.

Durante su estancia en San Juan de Aznalfarache pasó lo peor de la pandemia. A pesar de correr peligro personal, acudía al hotel Ilunion, reconvertido en hospital para enfermos de covid. Allí acudía regularmente a dar misa o la extrema unción siempre que era requerido.