¿Cómo contar la Historia del Bajo Guadalquivir a través de sus sabores?

También la Historia puede entrar por el estómago, o esa es la intención de la empresa audiovisual más veterana de Utrera, Uvitel, que este mediodía ha celebrado la puesta de largo de un proyecto que, partiendo de la idea de que esa misma Historia entró en la comarca por el Guadalquivir, quiere aprovechar las sinergias de las nuevas tecnologías y del universo digital para contar todo lo bueno de estos pueblos usando como hilo conductor sus excelencias gastronómicas.

El director de Uvitel, Juan Miguel Rivas, ha agradecido la acogida al templo gastronómico que supone Casa Moral, en Los Palacios y Villafranca, no solo como plataforma desde la que se ha lanzado el proyecto, sino como primer protagonista del primer programa, que ya está grabado, y en el que se cuenta la historia de la unión entre Villafranca de la Marisma y Los Palacios (un solo municipio desde 1836) unida a las exquisiteces que ofrecen tantos bares y restaurantes que han asumido la filosofía del kilómetro cero para que sus propios fogones no usen otra materia prima que la de su huerta, por extensión Huerta de Sevilla –como reza el eslogan del pueblo-, la de su campiña y la de su marisma, pues el Bajo Guadalquivir tiene la suerte de incardinarse en un triángulo de tierra milenaria que diversifica los sabores de los que se siente orgulloso. No en vano, concentra la mitad de los invernaderos de la provincia, de donde sale su famoso tomate, aquí conocido como bombón colorao. Y sus marismas, compartidas a este lado del río con Utrera, Las Cabezas y Lebrija, no solo se han convertido en un proveedor europeo de arroz de primer orden, sino en un espacio natural interesantísimo desde el punto de vista ornitológico, fotográfico, turístico... Los programas audiovisuales, con cada gastronomía local como hilo conductor, buscarán desgranar todos esos tesoros ocultos a través de entrevistas con interesantes personajes de cada lugar.

En este mismo sentido, cada uno de los programas, que se sucederán bajo el nombre de Saboreando por el Guadalquivir –y que podrán emitirse en la televisión utrerana pero cuyos contenidos fragmentados podrán compartirse con otras televisiones locales y viralizarse por todo tipo de redes- será protagonizado por un restaurante en un pueblo concreto: Utrera, Los Palacios y Villafranca, Las Cabezas de San Juan, Lebrija, Los Morales, El Coronil, El Palmar de Troya y todas sus pedanías. Precisamente el alcalde del pueblo anfitrión, Juan Manuel Valle (IU), ha agradecido que una televisión como Uvitel comience esta aventura de promoción en un pueblo como Los Palacios y Villafranca, que ya lleva años construyendo su propia bandera a través del proyecto Destino Gastronómico, que, en palabras del regidor palaciego, se resume en que “aquí se viene a comer bien”.

El alcalde de Las Cabezas de San Juan, Francisco José Toajas (PSOE), en calidad de presidente de la sociedad Adelquivir (Asociación para el Desarrollo Local de la Comarca del Bajo Guadalquivir), ha saludado con entusiasmo el proyecto porque cree que “va a su poner un impulso importante para el conocimiento y disfrute de esta parte de la provincia, máxime después de que podamos decir definitivamente que estamos saliendo de la pandemia”. También el alcalde de El Cuervo de Sevilla, Francisco José Martínez (PSOE), se ha mostrado esperanzado en un proyecto audiovisual de este calibre porque “supone poner en valor muchas historias incluso con minúscula, muchas recetas culinarias y muchos secretos bien guardados de una comarca que puede presumir y compartir al mismo tiempo”.

En el acto de hoy no solo intervinieron protagonistas del primer programa como el historiador palaciego Julio Mayo o el empresario Manolo Ruiz, sino también el representante de la Fundación Caja Rural de Utrera, Sergio Sierra, decidido a apoyar el proyecto desde su nacimiento.