Conciertos ‘balconeros’ en Los Palacios y Villafranca

Encerrar a un músico en su casa con la amenaza de que no podrá tocar ni siquiera en Semana Santa es como querer ponerle puertas al mar. Este mediodía, en una céntrica calle de Los Palacios y Villafranca, la Duquesa de Arcos, se ha producido uno de esos milagros que solo una crisis como la que vivimos por el coronavirus -que ha obligado a la población a salir al balcón como quien sale al parque- podría propiciar. Una chica que toca el clarinete, Yanira, se animó con el himno de España desde su balcón, y enseguida contagió a su vecino Manuel Enamorado, que da la casualidad de que es profesor de trompa. El acompasado sonido contagió a su vez a Pepe Ponce, que no solo toca la trompeta en la Banda Fernando Guerrero del pueblo, como su hijo Iván, sino que tiene el orgullo de que sus otros dos hijos toquen el clarinete. Los balcones de la calle se llenaron enseguida de curiosos, de amantes de la música, de sorprendidos, de gente que no daba crédito al improvisado concierto. José Manuel Troncoso, maestro de Música que estaba en la azotea, fue por su tuba, y ya el Himno de España parecía un himno de verdad.