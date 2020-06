Deniegan indemnizar a una pareja por los ladridos de los perros de sus vecinos

Después de que el Juzgado de Primera Instancia número tres desestimase su demanda inicial al considerar que estas personas no habían aportado "la debida acreditación del perjuicio", la pareja promotora del litigio formuló un recurso de apelación ante la Audiencia, atribuyendo al juzgado cuatro errores en la valoración de la prueba, entre otros aspectos.

No obstante, la Audiencia ha desestimado dicho recurso de apelación, explicando que la "larguísima argumentación" expuesta en el mismo "supone una versión interesada sobre el resultado del gran elenco de medios probatorios que se han insinuado en el proceso y no aparecen refrendados por la necesaria prueba contraria a la síntesis que hace la sentencia, resolución que es modelo de técnica jurídica y en la que se indica el derecho particular que sobre inmisiones en relaciones vecinales proclama la jurisprudencia y se detiene a motivar punto por punto la convicción que a la juzgadora le produce el resultado de cada una de las pruebas, lo que impone su valoración conjunta y el uso de las reglas de la sana crítica para dirimir sobre todo las conclusiones de las pruebas periciales y testificales".

"Estas probanzas, del lado de la parte demandada son inequívocas, mientras que las que se practican a instancia de la parte contraria son más evanecescentes en su conjunto. Parecen especialmente significativas en lo que respecta a su probidad la que representa la declaración del testigo que alquila la casa, que no se encuentra lesionado de la forma que se dice en la demanda, y el informe policial que descarta la desproporción que denuncia la recurrente", precisa la Audiencia.