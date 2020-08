Denuncian la desaparición de un anciano en Los Palacios

Manuel Bornes Cárdenas, un anciano de 83 años y vecino de Los Palacios y Villafranca, ha salido antes del amanecer de su domicilio, donde vive con su mujer y un hijo discapacitado. No sería tan extraño, a pesar de que fue antes de las seis de la mañana, si no llega a ser porque ha dejado una extraña nota escrita de su puño y letra. Según ha explicado su nieta a este periódico, “tiene una mala letra pero se reconoce que es la suya” y dice “que se va lejos, muy lejos, y que lleva dinero”.

Su hija, Ana María Bornes, acaba de denunciar su desaparición en el cuartel de la Guardia Civil de la localidad, después de haber hecho público el suceso en las redes sociales. La familia no da crédito a lo ocurrido y asegura que “ni tenía problemas económicos ni de ninguna clase” ni “había hecho algo así antes”. Además, según sus familiares, Manuel no padece ningún trastorno ni demencia senil. “Está un poco cojo por mala circulación. Por favor, si alguien lo ve que me lo diga”, ha escrito su hija en su perfil de Facebook. Y ha dejado un teléfono: 615310870. De momento, en solo cuestión de una hora, cientos de palaciegos han compartido el desesperado mensaje.