Detenido un sevillano, estafador por el nuevo método del «QR inverso»

En el transcurso de la investigación y una vez analizadas todas las huellas digitales obtenidas en aplicaciones de mensajería instantánea, operadoras utilizadas, cuentas bancarias relacionadas y modus operandi, se consigue identificar al autor de esta nueva estafa detectada por primera vez en la provincia de Sevilla .

Iniciado operativo de búsqueda en coordinación con el Puesto Principal de la Guardia Civil de Mairena del Aljarafe, se averigua que es un hombre de 45 años de edad, nacido en Sevilla y sin domicilio conocido, consiguiéndose localizar y proceder a su detención, incautándole en el momento de la detención, material tecnológico usado para las estafas.

Debido a la crisis sanitaria, los códigos QR se han convertido en el método más usado para acceder a información a través del teléfono móvil de forma muy rápida y sencilla, ya que solamente es necesario escanear con la cámara el código concreto para acceder a cartas de restaurantes, información turística y otras muchas funcionalidades.

Es por ello que los estafadores se han aprovechado de esta nueva tecnología para idear un nuevo engaño, con el objetivo de que los ciudadanos escaneen el código QR fraudulento y, de este modo, hacerse con los datos personales y bancarios de las víctimas.

Por lo tanto, al igual que en muchas ocasiones se alerta de que no hay que pinchar en enlaces desconocidos o sospechosos que llegan a través de las redes sociales o del SMS, ahora también es importante no escanear los códigos QR desconocidos, así como no clicar en el link al que conduce dicho código fraudulento.

El Equipo @ Sevilla constituye el primer nivel de respuesta a los ciberdelitos cometidos en la provincia, y se encarga de orientar a las unidades territoriales; recibir las denuncias más complejas y asesorar a ciudadanos y empresas, entre otros.