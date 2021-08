El alcalde de Utrera pide apoyo económico a la Junta para afrontar los 460.000 euros de gastos por COVID-19 en los colegios

“Las comunidades autónomas están recibiendo fondos del Gobierno de España para gastos derivados de la pandemia en los colegios. Sin embargo, a los ayuntamientos no ha llegado nada, a pesar de que estamos afrontando en solitario algunas tareas esenciales como son las limpiezas y desinfecciones extraordinarias”, ha manifestado el regidor utrerano que ha explicado que a finales de agosto del año pasado, la Delegación Municipal de Educación de Utrera, en coordinación con todos los servicios municipales puestos a disposición para la lucha contra la pandemia y con los equipos directivos de los colegios, estaba organizando la vuelta al colegio más anormal que se recordaba en décadas.

De hecho, no fue hasta el último día de agosto cuando llegaron instrucciones por parte de la Junta de Andalucía, teniendo que afrontar la comunidad educativa el desarrollo de los protocolos en tan solo unos días y en una situación verdaderamente excepcional.

Así, según explicó, se diseñaron los flujos de movimientos señalizando el interior de los colegios, se dotaron de expendedores de gel desinfectante, se organizaron las entradas y salidas del alumnado para evitar aglomeraciones y se abrieron nuevas puertas, etc. “Es decir, nos hicimos cargo de una tarea que no nos corresponde por competencias, de la que no teníamos información de ningún tipo y que, desde entonces ninguna institución, salvo los equipos directivos y comunidades educativas ha reconocido”, ha declarado el alcalde utrerano. Villalobos, que ha aprovechado la oportunidad para agradecer el “gran trabajo que han realizado los colegios de Utrera durante el curso pasado, seguramente el más complicado de cuantos se recuerdan”.