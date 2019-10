El CEIP Guliena de Guillena se suma a la comunidad de aprendizaje

El CEIP Guliena de Guillena ha dado los primeros pasos para emprender el proyecto de comunidad de aprendizaje. Un proyecto que también está desarrollándose en el IES El Molinillo desde 2015. Hace unos días, tanto el claustro como el consejo escolar del colegio Guliena aprobaron por unanimidad iniciar el proceso de convertirse en Comunidad de Aprendizaje con el objetivo de mejorar los resultados académicos y la convivencia.

La fase de sensibilización y formación comienza hoy, jueves 24 de octubre. Es una convocatoria abierta a todo el municipio. “La educación es esencial y formar parte activa de ella sólo hace que se mejoren los resultados”.

En el periodo de sensibilización y formación se dan a conocer los principios, fundamentos y características del proyecto de Comunidad de Aprendizaje. Actividad dirigida al profesorado del CEIP Guliena y de toda la comunidad educativa, caso de familias, asociaciones o voluntariado.

La primera sesión tiene lugar hoy, jueves 24 de octubre, de 4 a 7 de la tarde, en el mismo colegio. Las siguientes sesiones serán 29 de octubre, 11 y 19 de noviembre y 10 de diciembre.

El objetivo es llevar a cabo prácticas docentes que mejoren resultados académicos a través de interacciones con todos los miembros de la comunidad educativa. Para ello se constituyen comisiones mixtas, formadas por todo los interesados, ya sean del centro o no, donde se establecen guías de trabajo. Prácticas como tertulias dialógica, biblioteca tutorizada, grupos interactivos de trabajo dentro del aula, etc. Un proyecto de transformación, donde no solo todo el pueblo va a aportar al cole sino que el cole transforma todo su entorno.

Las jornadas formativas las imparten miembros del Equipo de Comunidades de Aprendizaje de Andalucía y del centro de investigación CREA- UB, de manera que darán a conocer de primera mano sus experiencias en centros que forman parte de la red de comunidades de aprendizaje y les explicarán las fases de transformación de un centro educativo a una comunidad de aprendizaje, así como las principales prácticas y actuaciones educativas de éxito.

Una vez que finalice el curso, la siguiente fase será la de toma de decisiones (aprobación del proyecto por el claustro, consejo escolar y Consejería de Educación).

Una ‘Comunidad de Aprendizaje’ es un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno, encaminado a la mejora de los resultados escolares y de la convivencia, y a lograr el éxito educativo de todo su alumnado. Su rasgo distintivo es ser un centro abierto a todos los miembros de la comunidad en el que se contempla e integra, dentro de la jornada escolar, la participación consensuada y activa de las familias, asociaciones y voluntariado, tanto en los procesos de gestión del centro como en los del desarrollo del aprendizaje del alumnado.