El corazón de una monja marchenera bombea agua potable en Kenia

Las hermanas Mercedarias Descalzas en Mwatate tienen un pozo en la localidad, que perforaron para el abastecimiento de su casa, pero al ser el caudal tan grande empezaron a ayudar a la Parroquia, a varias escuelas, y a los habitante mas próximo al convento.

El pozo se encuentra situado a 3.5 kilómetros del pueblo en la carretera de Wundanyi. Este área se encuentra situada en MWatate en el distrito recién creado de Taita.

La fuente de agua actual para esta área proviene de la línea local de tubería que por gravedad, se alimenta del río Dembwa. Unas tuberías muy viejas y pequeñas, insuficientes para la demanda de una población en crecimiento. Además, el río ha experimentado una importante disminución de caudal.

Uno de los objetivos principales del proyecto es, dada la escasez de agua aprovechar las lluvias para recoger sus aguas en un estanque de unos seis metros por treinta y cuatro metros y cinco metros de profundidad. Todos estos datos están recogidos en la memoria del proyecto.

Antecedentes



La Comunidad de Monjas Mercedarias Descalzas perforó hace años un pozo para el abastecimiento de la Comunidad que fundó en Mwatate. El caudal de agua fue tan grande (35 metros cúbicos por hora), que ha permitido a lo largo de estos años darle agua a un sector amplio de la población (estamos hablando de agua potable) a más de 7000 personas.

En Mwatate, en la comarca de Mwachabo, hay dos pedanías bastante alejadas del Monasterio, que no tienen agua, ni para el consumo doméstico. Tienen una población de 5.000 personas aproximadamente. Imaginaros una familia con seis u ocho miembros, en la que la madre y los niños son los que van a recoger el agua.

La madre recoge la leña, guisa, lava, cuida de los pequeños, van por el agua que no tiene en la esquina, sino a dos kilómetros, y si no pueden ir ella, van los niños cuando salen del colegio. Los niños quieren estudiar, pero no hay tiempo, hay que ir por agua, por la noche no hay electricidad.

En cuanto a la sanidad, la escasez de agua potable provoca enfermedades, como la diarrea, la disentería, la fiebre tifoidea, la poliomielitis; los sanitarios ni mucho menos con agua, sino en cualquier parte, como mucho, un pozo ciego, que al final lo que hace es llevar más contaminación.