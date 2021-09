El sueldazo de la ONCE cae en Sevilla

El sorteo de fin de semana de la ONCE de este sábado ha dejado uno de los Sueldazos agraciados con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros, en San José de la Rinconada, donde Jesús Caballero ha dado el premio en la barriada de San José de la localidad sevillana.

Caballero es vendedor de la ONCE desde hace nueve años y al año de comenzar la venta repartió en San José de la Rinconada 350.000 euros entre sus vecinos. “Me pongo nervioso de la alegría tan grande que es –asegura- porque mis clientes son gente necesitada que trabajan en el campo, y ese Sueldazo seguro que ha arreglado un poco la vida a alguien”. Caballero tiene su punto de venta localizado a las puertas del bar 'El Mudarra', aunque los sábados vende en 'El Fune', ambos en la barriada de San José. “Yo todos los días me quedo un número para mí, pero me alegro más por ellos que si me tocara a mí“, añade.

El sorteo de la ONCE de este sábado tenía motivo andaluz al estar dedicado a la 39 edición de la Feria de Maquinaria Agrícola de Úbeda (Jaén), y ha dejado otro cupón premiado con 20.000 euros en Granada y ha repartido el resto de sus premios entre Aragón y Cataluña.

El cupón de la ONCE ofrece, los fines de semana, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón del número y serie premiados en la primera extracción. Además, premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a los cuatro cupones de los números y serie premiados en alguna de las extracciones de la segunda a la quinta. 54 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del número premiado en la primera extracción. Y premios de 400, 200, 30, cuatro y dos euros.

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, la ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece el próximo viernes, 24 de septiembre de junio, un bote de 21 millones de euros.