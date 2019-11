El uso adecuado de las palabras como camino hacia la felicidad

Cambiando la forma de hablar y de hablarnos se cambia la vida. “Los estados anímicos son coherentes con las palabras que decimos a los demás y a nosotros mismos. La visión negativa o pesimista, el odio, el victimismo, se refleja en las palabras y en la propia construcción de nosotros mismos. Ejemplos de ello serían construcciones como “todo me pasa a mí; qué mala suerte tengo. Incluso: yo para estar bien necesito estar delgado. Al verbalizarlo, nuestro bienestar se condiciona a una casuística concreta”, asegura el alcalde quien, por su labor pública “trato con muchas personas que sufren, y he identificado esas estructuras que se interiorizan en el lenguaje”.

Escribir un libro era uno de sus sueños, que ve colmado con ‘El código secreto de las palabras’. “El lenguaje determina el camino vital. Las personas muy felices tienen ciertos patrones en su forma de hablar, igual que las personas que sufren”. Con este trabajo propone, desde el uso adecuado de las palabras, alcanzar la inteligencia emocional, “que no es no tener emociones, sino entenderlas para comprender sus consecuencias. Por ejemplo, un día que uno está triste no será el día más adecuado para revisar las metas en la vida”.

Editado por Almuzara, puede encontrarse tanto en librerías físicas como en internet. Presentado en septiembre en Tocina y Los Rosales, los autores aspiran a continuar desentrañando su contenido, acercándolo al público general.

La palabra da forma al pensamiento, al cuerpo y al alma. Las palabras que usamos son reflejo de nuestro interior. Usando las palabras adecuadas se podrá conseguir sincronizar el interior con lo que se transmite al exterior. Y con este libro se podrán identificar aquellas construcciones negativas que produzcan infelicidad, para cambiarlas por las que aporten equilibrio y felicidad. Palabra de alcalde y de filóloga.