Fallecen cuatro residentes más de un centro de mayores de Lebrija

El centro de personas mayores La Caridad de Lebrija (Sevilla), donde recientemente trascendía el contagio de coronavirus Covid-19 de 19 residentes y dos trabajadores, con la muerte de una de estas personas mayores, suma actualmente 22 ancianos contagiados, cinco de los cuales han muerto, y cuatro trabajadores que también han arrojado un resultado positivo en la prueba sanitaria correspondiente a dicho virus, según ha informado el alcalde del municipio, José Barroso.

José Barroso ha recordado que recientemente solicitaba a la Junta de Andalucía que publique los datos oficiales de contagios confirmados de coronavirus Covid-19 por municipios y no sólo por provincia, como se está haciendo hasta el momento, toda vez que el Gobierno andaluz de PP y Cs viene defendiendo que no detalla los datos municipales de la incidencia de la pandemia por indicación expresa del Gobierno central para no "estigmatizar" a nadie.

No obstante, ha explicado que gracias a las gestiones del Ayuntamiento y la información proporcionada por las propias familias, tiene constancia de que a día de hoy, la residencia de personas mayores La Caridad, que cuenta con 63 plazas, acumula 26 contagios.

Según ha detallado, se trata de 12 residentes con resultado positivo en la coronavirus Covid-19 que permanecen debidamente aislados en las instalaciones, cinco ancianos ingresados en el hospital Virgen de Valme, cinco más que habrían fallecido frente a la única muerte que había trascendido hasta ahora, y cuatro trabajadores también contagiados y ya retirados del servicio.