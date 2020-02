Intenta aparcar en zona de movilidad reducida usando un bastón como aval

Un conductor vecino de Lepe (Huelva) se enfrenta a una multa de 200 euros tras colocar en el salpicadero de su coche un bastón para dar a entender que podía utilizar una plaza de aparcamiento de movilidad reducida, cuando, en realidad, usaba la plaza sin la correspondiente tarjeta que le autoriza a ello.

El vehículo fue detectado en un aparcamiento para personas con movilidad reducida en la playa de La Antilla, en el término municipal de Lepe, donde lo habían estacionado en una plaza reservada a personas con movilidad reducida, colocando simplemente en el salpicadero un bastón de los que usan para moverse las personas que, teóricamente, podrían usar esas plazas.

La Policía ha difundido la imagen del vehículo en sus redes sociales oficiales, citando en el texto que «aunque no somos adivinos, sí podemos llegar a ponernos en tu situación, pero lo que no es, no es».