La asociación Aura, en busca de nuestros corazones

En los 26 años que Manuel Parejo lleva al frente de la asociación Aura de Los Palacios y Villafranca, el propio término que califica a sus asociados ha evolucionado tanto –de inválidos a minusválidos y luego a discapacitados o personas con diversidad funcional- que quienes han conocido esta lucha por la integración no tienen más remedio que quitarse el sombrero delante él, tal y como hizo anoche el público que asistió al teatro municipal Pedro Pérez Fernández para asistir al acto de clausura del curso con una representación teatral protagonizada precisamente por estos chicos que, a decir del alcalde, Juan Manuel Valle (IU), son “personas con capacidades diferentes, y el resto de la sociedad tiene que aprender a entenderlo, a empatizar y a echar un cable para que se vayan desarrollando plenamente como personas”.

Precisamente en ese reto del desarrollo y la integración total andan los responsables de la asociación en los últimos tiempos, los de la transición en la presidencia de Manuel Parejo a la nueva responsable, Concha Cid, que ya lleva más de un año volcada no solo en actividades de integración social con voluntarios que salen con los chicos de Aura los fines de semana para naturalizar su diversión en lugares como de ocio que antes no hubieran frecuentado, sino también en un campaña de más alcance que pretende su integración laboral y para la que han arrimado el hombro tanto comerciantes locales como palaciegos ejerciendo de clientes. La campaña se ha bautizado con el nombre de Gente con corazón y ha consistido en permitir que algunos de estos chicos de Aura ejerzan de dependientes en comercios de distinta naturaleza, como tiendas de ropa o de decoración, haciendo tareas que pueden desarrollar perfectamente: doblando prendas, atendiendo al público, cobrando y empatizando con la clientela. El balance de los últimos meses no ha podido ser más positivo, pues tanto los comerciantes implicados como la clientela se ha quedado con ganas de darle continuidad al proyecto.

“Todo es superable si se pone tesón y se actúa con convicción”, dijo anoche el regidor palaciego, convencido de que lo que hoy se ve como una excepción puede ser lo más lógico y natural del mundo mañana. Con respecto a Parejo, Valle destacó “la gratitud eterna que le debe el pueblo de Los Palacios y Villafranca por su labor altruista, entregada durante tantos años y en una época en la que la sociedad no estaba tan sensibilizada para ayudar a personas como las que representa Aura, y tuvo la valentía de dar ese primer paso”.