La bajada de contagios abre los parques de Benacazón, pero el vandalismo los puede cerrar

El Ayuntamiento de Benacazón ha detectado innumerables incidencias en los espacios públicos de la localidad nada más ser abiertos después de varios días cerrados por culpa de la pandemia.

Una situación que se refleja en los informes de la Policía Local, y que suponen, como explica el Consistorio en su web oficial, actitudes contrarias a las medidas de prevención ante el contagio de la COVID-19 y vandalismo, “que se producen tan solo 24 horas después del anuncio de la reapertura de estos espacios”.

Por eso, el equipo de Gobierno valora cerrar de nuevo sus parques y plazas si estos hechos vuelven a producirse en los próximos días.

Algunos de los comportamientos de los que informa la Policía Local son el desuso de la mascarilla y gel, aglomeración de numerosos grupos de personas, el no mantenimiento de la distancia interpersonal y uso compartido de los juegos infantiles, entre otros.

Varios daños

Estas actitudes, además de suponer un riesgo real para las personas que incumplen las medidas higiénico-sanitarias, representan un serio problema para el municipio de Benacazón, ya que, de aumentar el número de contagios, abocaría a la vuelta a las restricciones como el cierre perimetral del municipio o incluso de la hostelería y toda actividad no esencial.

Además, se ha constatado un uso indebido de estos parques y jardines con actos vandálicos como el daño al mobiliario de las zonas recreativas, maltrato del arbolado, acumulación de desperdicios sin utilizar las papeleras y acceso con mascotas, entre otros.

En palabras de la alcaldesa Juana María Carmona, “produce una mezcla de pena y rabia comprobar los comportamientos de quiénes cometieron estas imprudencias, como si no valoraran su propia vida, la de sus familiares o el resto de vecinos. Como si la COVID-19 fuera un chiste. Como si no se hubiera llevado por delante la vida de varios benacazoneros, mandado a personas al paro, causado pérdidas en nuestras empresas...”.

Se estudia el cierre

“Por otra parte, lo que debería ser motivo de alegría como es inaugurar tres nuevos parques, parece ser que a determinadas personas les molesta y no ha pasado ni un solo día en que hayamos detectado desperfectos. No estamos dispuestos a consentir que esta situación se siga produciendo y, como no podemos tener un vigilante en cada parque, anuncio que de volver a producirse estas actitudes incívicas procederemos a cerrar nuevamente todos los espacios, por mucho que nos pese”, concluye la alcaldesa.