La historia de Cantillana contada desde la vida del juez Barrera

Un juez de paz no es un funcionario de carrera, ni un experto jurista , ni siquiera es necesario que sea licenciado en Derecho. Según se explica en la página web del Poder Judicial, los jueces de paz son “jueces legos, que no pertenecen a la carrera judicial”. Asumen competencias de menor entidad en “materia de cooperación judicial ” y en la comunicación de los órganos judiciales con los ciudadanos. Labor esta, la del contacto con las personas y facilitar gestiones , trámites y documentos que es la que más le gratica y “más feliz me hace”.

No es la remuneración del cargo lo que le mueve. “Vivo de lo que favorezco al ciudadano”, asegura. Porque ante todo está su afán de “querer ser buena persona” y ayudar a los demás. Por su forma de ser, asegura que tanto en sus negocios como en su papel de juez siempre ha abordado todo desde “el lado opuesto, así he sido más consciente de la situación de la otra persona y he podido comprenderlo. Creo que así se es mejor persona”. Porque, en definitiva, ese es su único interés tras más de tres décadas de servicio público: “el juez de paz es el hombre bueno, porque es el que lleva la paz a los conflictos. Quizás ser juez me haga ser mejor persona”.