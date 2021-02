La lucha de los colegios utreranos por un comedor

Se trata de una petición histórica de ambos centros. En el caso de Rodrigo Caro se ven obligados a trasladarse a otro centro que sí cuenta con este servicio y al que sus alumnos están adscritos, con todos los problemas que este traslado acarrea. El colegio Juan Antonio Velasco su alumnado ni siquiera está adscrito a otro centro con servicio de comedor, por lo que no pueden recibir este servicio. Violeta Fernández, delegada de Educación, ha declarado que “gracias al esfuerzo del Ayuntamiento, que se encargó de realizar las gestiones y de aportar íntegramente la financiación necesaria para la adecuación de los espacios, las familias del colegio Alfonso de Orleans cuentan con un comedor escolar propio”. La delegada ha continuado de la misma forma, queremos que los colegios Rodrigo Caro y Juan Antonio Velasco también tengan su comedor. En el caso de Rodrigo Caro, además, cederemos el edificio municipal que comunica el colegio con la calle Ancha. En ese sentido, el Consejo Escolar del colegio Rodrigo Caro ha agradecido las gestiones realizadas por el Ayuntamiento de Utrera y en particular del alcalde José María Villalobos y de la delegada del ramo “como agradecimiento continuo hacia nuestro centro. Venimos trabajando en este tema desde hace mucho tiempo, viendo todas las opciones y posibilidades en ambos centros. El 28 de septiembre del pasado 2020 el alcalde de Utrera envió un escrito a la Junta de Andalucía para comunicar la cesión del edificio municipal en el que se encontraba la delegación de educación como ubicación del comedor de Rodrigo Caro. En este acuerdo el Ayuntamiento de Utrera se compromete a adecuar los espacios necesarios para que los colegios Rodrigo Caro y Juan Antonio Velasco puedan disponer del servicio de comedor. Sin embargo, la puesta en marcha del servicio es competencia de la Junta de Andalucía, institución que debe ahora dar un paso adelante y materializar esta necesidad de la comunidad educativa de Utrera. Como pueden comprobar una licha que lleva tiempo y que parece que no tiene una solución, son las cosas que ocurren con el desconcierto del Covid y que afecta a todos los ámbitos de nuestra sociedad. Esperemos que para este año los citados centros educativos cuenten con sus comedores públicos y no debamos tener alumnos de primera y de segunda, algo que desgraciadamente en los tiempos que corren se están produciendo en muchos casos.