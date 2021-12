Los vándalos destruyen cada día los árboles de Navidad en Los Palacios

Desde las primeras navidades de la pandemia, el Ayuntamiento y los colegios de Los Palacios y Villafranca colaboraron para que los pequeños hicieran adornos personalizados que luego se colgaban en un árbol de Navidad gigantesco que se coloca en las inmediaciones del colegio. En este sentido, ya las pasadas Navidades se colocaron como una docena de árboles en este municipio del Bajo Guadalquivir y este año se ha conservado la bonita costumbre. Sin embargo, a los vándalos, que parecen diversos e invisibles, no parece gustarles tanto la idea, porque no hay día en que no aparezcan destrozos en algunos de los árboles, en las vallas que lo cercan o que, directamente, roben algún trozo de las mismas.