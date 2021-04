Otra vuelta de tuerca para reforzar la seguridad en Carmona

Ha sido siempre un comentario fácil entre la población de Carmona: “No tenemos suficientes policías”. La realidad es que, tirando de datos, algo de razón hay en ello. Con 34 agentes en activo, que supone un incremento considerable en los últimos ocho años, Carmona está lejos de la ratio establecida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que marca un agente por cada 667 habitantes. Harían falta ocho agentes más para cumplir dicha proporción. Pero la peculiaridad de un término y un diseminado tan amplio, hacen que, en la práctica, la capital de Los Alcores necesite, almenos, medio centenar de efectivos.



El gran problema de la seguridad en Carmona radica, de forma más agravada, en la falta de efectivos que la Guardia Civil tiene en la provincia. El Ministerio del Interior sigue sin agilizar las nuevas incorporaciones y la situación de desamparo en toda Sevilla por parte del gobierno central en materia de seguridad, según fuentes oficiales confirmadas a este medio, ha hecho que, algunos fines de semana, en algunos puestos de la provincia sólo hubiera una patrulla para 30 pueblos. Y, todo esto, en pleno estado de alarma.



Desde la delegación de Seguridad Ciudadana de Carmona, dirigida por Antonio Herrero, están trabajando en la mejora de los recursos técnicos y de personal a disposición de los policías locales para realizar su labor. En breve se incorporarán dos nuevos patrulleros eléctricos y se está trabajando en un proyecto para seguir aumentando la flota de vehículos con dos motocicletas eléctricas que permitan una mayor agilidad de los agentes a la hora de atender cuestiones relacionadas con el tráfico, los actos incívicos o la seguridad ciudadana. Asimismo, recientemente se han adquirido 24 chalecos antibalas unipersonales para completar los que ya existían, se han incorporado test para la detección de drogas en controles y se espera la puesta disposición de los agentes de pistolas eléctricas taser.



A este respecto, desde el consistorio indican que no es casual que estos nuevos vehículos sean eléctricos, puesto que desde esta concejalía también se trabaja por el medio ambiente y la sostenibilidad. En este sentido, cabe destacar como iniciativa pionera los nuevos uniformes de la Policía Local que están elaborados por materiales íntegramente reciclados procedentes del Mar Mediterráneo recogido por pescadores españoles para limpiar los mares y océanos de plásticos.



Unas cámaras de seguridad muy esperadas



En 2018 se anunció en los medios la petición al gobierno central de colocar cámaras de tráfico y videovigilancia en los accesos a Carmona y en distintos espacios públicos, así como en el Casco Antiguo de la ciudad, de difícil acceso para las patrullas. Para ello, el Ayuntamiento tiene previsto una inversión de 100.000 euros que se complementarán con una subvención de la Diputación Provincial. Tal como anunció en exclusiva el concejal Antonio Herrero en el espacio web de El Ágora TV , este proyecto sustituye la primera iniciativa que el gobierno municipal tuvo para la instalación de cámaras en calles, con el objetivo de superar la complicación administrativa y legal que suponen estos sistemas de videovigilancia en la vía pública, mejorando y ampliando ahora el proyecto con la aplicación integral de las nuevas tecnologías.



Nuevas incorporaciones a la plantilla



Desde el consistorio, ante las críticas de la oposición por la falta de efectivos y de mayor presencia policial en las calles y plazas de la ciudad, recuerdan que, desde el año 2018, el gobierno municipal presidido por Juan Ávila “ha convocado un total de 16 plazas de Policía Local, lo que supone la mayor convocatoria realizada por un gobierno municipal en Carmona”, indican.

Según ha podido saber El Correo de Andalucía, estas convocatorias continuarán en los próximos meses a medida que se vayan produciendo bajas y jubilaciones en la plantilla de la Policía Local. Igualmente, desde Seguridad Ciudadana siguen insistiendo en que la seguridad ciudadana es materia de competencia exclusiva del Gobierno Central y no de los Ayuntamientos; es decir, de la Guardia Civil y no de las Policías Locales.



“Un cuerpo comprometido y profesional”



El alcalde de Carmona, Juan Ávila, ha comentado al respecto que “desde el gobierno municipal, estamos realizando importantes inversiones para ampliar el número de agentes de la Policía Local al mismo tiempo que para dotarlos de nuevos recursos técnicos y materiales que les permitan desarrollar mejor su trabajo”. En este sentido, el alcalde ha recordado que “en cuanto legalmente se nos ha permitido, hemos puesto en marcha los procesos selectivos correspondientes para ampliar la plantilla de la Policía Local que ha sido siempre unos de nuestros objetivos principales como gobierno municipal”, afirma.



Ávila ha destacado también “la excelente colaboración que mantenemos con la Guardia Civil que, como fuerza de seguridad del Estado, es la que realmente tiene las competencias en materia de seguridad ciudadana”.



El concejal de Seguridad y Tráfico, Antonio Herrero, ha agradecido “el compromiso y la profesionalidad de los agentes locales para ofrecer siempre un mejor servicio a los ciudadanos y que se ha confirmado durante los meses e pandemia en los que han estado en primera línea para combatir al virus y para colaborar en el cumplimiento de las medidas sanitarias”.



Los ciudadanos, aun así, siguen demandando mayor presencia de Guardia Civil y Policía Local en las calles y plazas de la localidad. Y, sobre todo, anhelan, tras la promesa hecha una y otra vez por parte de todos los partidos políticos, la creación de unidades de Policía de Barrio que haga más visible y cercana la labor de los agentes para con sus convecinos. Herrero tiene trabajo ahí.