Piden la declaración de Zona Catastrófica por la mayor granizada del siglo

A los agricultores del Bajo Guadalquivir, que ya tenían la ruina encima por la tremenda sequía que estamos atravesando, solo les faltaba la terrible granizada de ayer. En poco más de un cuarto de hora, la lluvia arreció tan fuerte que destrozó terrazas, patios, toldos, árboles y cuanto encontró a su paso poco antes de las seis de la tarde. Pero las mayores pérdidas se han contabilizado en el campo de Los Palacios y Villafranca, precisamente la huerta de la despensa sevillana con mayor número de invernaderos. También en el sector marismeño de Lebrija conocido como B-XII. Hoy, ambos alcaldes, el palaciego Juan Manuel Valle (IP-IU) y el lebrijano Pepe Barroso (PSOE) han pedido la declaración de la Zona Catastrófica como el único paliativo que se les ocurre para tamaña pérdida.

En Los Palacios, se calcula que unas 2.000 hectáreas se han visto afectadas por la granizada. Medio millar de agricultores han lamentado cuantiosas pérdidas, lo que supone alrededor de un 40% del sector primario local. La granizada ha causado estragos, con invernaderos absolutamente destrozados y cultivos arrasados en zonas como La Espartalera, el Letrado, el Molinillo o La Puya. Los daños han sido igualmente graves en frutales, sandías, almendros, olivos, uva de mesa y tomates. La valoración inicial de daños oscila entre los seis y los ocho millones, según ha informado hoy el Ayuntamiento palaciego, cuyo regidor ha pedido ya al Consejo de Ministros la declaración de Zona Catastrófica. Valle, que ha mantenido esta mañana una reunión con los agricultores y con los presidentes de las cooperativas agrícolas y varias organizaciones agrarias, también ha pedido la implicación de la Junta de Andalucía.

“Una auténtica desgracia, que se suma a la que ya sufríamos por la sequía y que ya había obligado a no sembrar o a modificar los cultivos”, ha dicho el alcalde palaciego. “En 45 años que tengo, no he visto nunca una granizada tan grande en nuestro pueblo”, ha añadido, tras recordar que hubo zonas en las que cayeron 45 litros en poco más de 15 minutos.