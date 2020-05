Pintar la vida aunque el Covid te encierre en una isla

Ella cuenta como una anécdota lo que fue un fogonazo de inspiración agarrado al ADN. Entró en una papelería para hacer unas copias y vio a una chica comprando acuarelas. Dicho así, y teniendo en cuenta que no había pintado en su vida más que esos trazos que el subconsciente nos dicta mientras hablamos por teléfono, parece un antojo. Pero Isabel García Coto, vecina de Los Palacios y Villafranca que reside en Mallorca por motivos laborales de su marido, es sobrina del famoso pintor de Las Cabezas de San Juan Paco Cotto y, después de dos meses confinada y pintando lo que le ha dictado “ese interior” con el que hacía tanto que no se conectaba, no solo tiene decenas de cuadros en su casa insular, sino que el diario La Vanguardia le hizo una entrevista hace unos días en una sección de mujeres creadoras y ya prepara una exposición de sus cuadros para el próximo otoño. “Algo sencillo y solo para recaudar fondos para alguna causa benéfica”, le quita hierro ella. Pero lo cierto es que en las últimas semanas ha recibido muchos encargos no solo de amigos, sino también de desconocidos que han visto sus acuarelas y lienzos por las redes sociales.