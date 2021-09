Rompe el alejamiento de su pareja por segunda vez en un mes: “No me detengan que voy a la cárcel”

La Policía Local de Castilleja de la Cuesta ha detenido a un vecino de la localidad, que, por segunda vez en un mes, rompió una orden de alejamiento hacia su pareja, que le fue impuesta por un juez en julio tras la denuncia de la mujer de una presunta agresión.

Al ser detenido, le pidió a la Policía que no lo hiciesen, porque iría a la cárcel, aunque los agentes le recordaron que estaba incumpliendo una orden de alejamiento, que él detenido alegó que no era así, porque no estaba cerca de la casa de la mujer, sino en la barriada en la que vive.

Sin embargo, la orden impuesta por el juez le impide acercarse a ella, a su lugar de trabajo y a la barriada del municipio donde vive.

Llamada de alerta

Fue la propia mujer la que avisó a la Policía tras darse cuenta de que su expareja se encontraba cerca de su vivienda, a pesar de que la orden de alejamiento que le fue impuesta le impide tanto acercarse a ella como a la barriada en la que vive.

En la detención anterior, el detenido fue localizado cerca del puesto de trabajo de la mujer, y fueron avisados los agentes igualmente por ella al darse cuenta.

Los agentes condujeron al detenido a dependencias policiales, para ser puesto a disposición judicial.