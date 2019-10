Taxi Aljarafe defiende al sector y culpa a la Mancomunidad de no cumplir con su labor de vigilancia de los taxis

Señala, además, que “es muy aventurado y parece que se estén realizando con algún tipo de interés en perjudicar la imagen del gremio, las informaciones de que existen empresarios con una flota de conductores, o que haya asalariados sin estar dados de alta trabajando mas horas de las debidas. Hasta la fecha, y después de más de una decena de taxis controlados , solo se ha detectado chóferes sin el carnet de asalariado que expide la Mancomunidad, carnet que aquí en el Aljarafe es tan solo un mero trámite administrativo sin ningún tipo de relevancia y del cual no ha sido solicitado por Mancomunidad desde hace cinco años al menos a ninguno de los taxistas que pertenecen al área”.

Taxi Aljarafe califica, además, de “de muy mal gusto” que se haya informado de que algunos taxis no paran su actividad las 24 horas mediante sucesivos turnos de trabajadores sin estar dados de alta, ya que “en el Aljarafe, las licencias de taxis pueden trabajar las 24 horas durante toda la semana a excepción de un día de libranza los fines de semanas alternos” y “el disponer de varios asalariados es totalmente legal, ya que la normativa no dice lo contrario y ello supone que gracias a este extremo, se esté generando puestos de trabajo a la vez de que se puede prestar un mejor servicio al disponer de más taxis en servicio sin que los propietarios tengan que realizar jornadas de 16 horas como estaba ocurriendo, con el peligro que conlleva un conductor cansado”.

Por todo ello, “nos parece muy lamentable que Mancomunidad exprese su satisfacción por las irregularidades encontradas en sus taxis cuando ellos son parte del problema ya que al llevar cinco años sin pasar ningún tipo de revisión, saltándose su propia normativa, todo hay que decirlo, han sido responsables de llevarnos a esta situación de descontrol en la documentación de los vehículos de auto-taxi”.

Los taxistas alaban el trabajo de la Policía Local de Castilleja de la Cuesta, indicando que "no podemos olvidar que todas estas irregularidades están saliendo a la luz gracias al buen trabajo de la Policía, gracias a su interés en la materia y sus ganas de que las normas sean cumplidas por todos. Este trabajo y ejemplo es el que siempre deberían de dar las administraciones que asumen competencias, y no es de recibo que Mancomunidad haya sido negligente a la hora de cumplir con su trabajo y ahora intente o echarle la culpa a los taxista o ponerse medallas cuando la verdad es, que si la Policía no le hubiera puesto interés, esos cinco años de abandono se hubiesen transformados en muchos mas”.

Por último, “queremos dejar bien claro que estamos totalmente a favor de que todos debemos de cumplir con las normativas, pero siempre sin olvidar que la obligaciones son compartidas tanto por Mancomunidad como por los taxistas”.