Un ataque homófobo que se convierte en el cariño de todo un pueblo

A José María, de todas formas, lo que más le duele es que el coche no es un coche cualquiera. Era el de su hermano, fallecido con solo 58 años, y para él tiene un valor que está muy por encima de lo mecánico. Y además fueron sus sobrinos nietos los que se dieron cuenta de que en el vehículo había unas letras que no estaban el día antes. Quien le quiso ofender se empleó a fondo, ya que no solo grabó la citada palabra en dos partes del coche, sino que rayó también varias zonas de la carrocería y un cristal.

Pero, contra eso, José María saca pecho, y recuerda que “toda la vida he sido como soy y nunca he tenido ningún problema. He sido hasta reina del carnaval, no rey, sino reina, y todo el mundo me quiere, me respeta y me apoya”, explica.

Y la prueba está en cada paso que da por la calle. Con más o menos tacto, con más o menos mesura, los vecinos le paran y la dan su cariño, insultan al posible autor de las vejaciones con esa sencillez y rabia a la vez que solo tiene la gente de pueblo, y le emocionan recordándole que, ni mucho menos está solo.

José María sabe que no está solo, aunque farfulla lamentando el daño que ha sufrido, en una sociedad en la que caben todas las personas, tendencias, aficiones u orientaciones, pero que cada vez caben menos elementos como el que ha rayado su coche.