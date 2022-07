Un día de Santiago muy mariano

El Patrón de España lo es también de varias localidades del Aljarafe sevillano que celebran este 25 de julio de forma especial. A lomos de su caballo recorrerá esta tarde la comarca desde Castilleja de la Cuesta, Aznalcázar o Villanueva del Ariscal. Pero el apóstol no cabalgará solo, ya que la Virgen estará también presente en esta jornada festiva, en la que además se celebra una concurrida procesión del Corpus Christi.

Será Nuestra Señora de la Soledad, titular mariana de la corporación, la que complete el cariz extraordinario de esta fiesta que vuelve a celebrarse en la forma acostumbrada en la localidad. Las reglas contemplan la salida de la Virgen con el Patrón, hecho que no se produce desde el año 2004. Aquel, como este año de forma extendida desde el pasado, fue Año Santo Jacobeo, motivo añadido de celebración en la plaza.

La recuperación del culto externo y la vuelta a la normalidad tras la pandemia es también motivo añadido para esta procesión de la Virgen acompañando a Santiago, escultura ecuestre atribuida a Astorga. Pero no lo hará con las galas de dolorosa ni las de gloria con las que procesiona el Domingo de Resurrección. La Virgen de la Soledad saldrá este lunes con atuendo de Divina Pastora, según la iconografía netamente sevillana, con sombrero y cayado, sentada bajo un árbol y apacentando al rebaño que simula la grey encomendada por el Señor desde la cruz.