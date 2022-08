Un hombre se atrinchera en Dos Hermanas tras amenazar a familiares y policías

Agentes de la Policía Nacional han detenido este pasado domingo a un varón de 31 años de edad identificado como A.J.S.R., después de que se atrincherase en su domicilio de la calle Castaño de Dos Hermanas (Sevilla), portando un arma blanca con la que había amenazado previamente a sus familiares, los cuales consiguieron salir del lugar poniéndose a salvo, así como a los agentes que se personaron posteriormente en la vivienda.

Los efectivos de la unidad de Seguridad Ciudadana perteneciente a la Comisaría de Dos Hermanas fueron los primeros en personarse, sobre las 14,00 horas, en el lugar donde se encontraba atrincherada esta persona, situación ante la cual activaron el Protocolo de Incidentes Críticos.

Una vez acordonada la zona, se personaron en el lugar de los hechos efectivos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES) y un negociador, quien medió con el atrincherado para que depusiera su actitud, si bien este, según la Policía, continuó profiriendo amenazas de muerte contra sus familiares, a la vez que manifestaba a los policías que no saldría con vida de la vivienda, "dando con ello a entender de una manera clara y determinante que no iba a colaborar en la resolución del incidente y que estaba dispuesto a quitarse la vida".

Después de varias horas de negociación, sobre las 18,00 horas de la tarde, el jefe del dispositivo decidió dar orden de asalto inmediato, procediendo el Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad a entrar en el inmueble a través de puertas y ventanas, consiguiendo los agentes la neutralización y detención de esta persona sin tener que lamentar heridos o daños mayores.

Finalmente el detenido, al que se le imputa un delito de amenazas graves y otro de resistencia y desobediencia a agentes de la autoridad, fue trasladado al hospital, donde recibió asistencia médica. Actualmente, está ingresado bajo custodia policial por su condición de detenido. Al detenido no le constan antecedentes previos, según han precisado a Europa Press fuentes policiales.