Utrera y Los Palacios quieren desdoblar la carretera que los une con los fondos COVID de la UE

En Los Palacios y Villafranca hay un dicho muy utilizado por sus vecinos que da una idea del estado de la vía que une este municipio con el de Utrera, a solo 9 kilómetros de distancia: para cualquier cosa con curvas, se suele decir “está más torcido que la carretera de Utrera”. La idea que tienen los utreranos de la misma carretera que los unen con los palaciegos es, evidentemente, la misma. En rigor, se trata de una carretera difícil no solo por sus curvas, sino por las constantes salidas y entradas de vehículos de numerosas fincas, naves y diseminados. A estas alturas en las que se han desdoblado ya casi todas las demás vías que rodean la comarca, como la autovía A-376 que da rapidísimo acceso a la SE-40 y al aeropuerto, o la AP-4 hacia Cádiz cuyo último tramo Dos Hermanas-Los Palacios se acaba de abrir hace solo unos meses, esta carreterita (oficialmente A-362) que une dos pueblos que suman casi 100.000 habitantes se antoja una infraestructura de otra época. No en vano, el proyecto no se les ha ocurrido ahora a ambos alcaldes, Juan Manuel Valle (IU) y José María Villalobos (PSOE), sino que ya el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) de 2006 destacaba la importancia de la interconexión de Los Palacios y Villafranca con Utrera como ciudades medias y señalaba el desdoblamiento de la A-362 como una “obra clave”. Igualmente se consideraba “prioritaria” esta conexión en el Plan de Transportes Metropolitano del Área de Sevilla, que incluso detallaba el trazado de la conexión ferroviaria con Los Palacios y Villafranca. El Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Sevilla (POTAUS) llegó a concretar en 2009 el desdoblamiento como obra a corto y medio plazo. Y en 2015 se consiguió hasta la autorización medioambiental para el anteproyecto. Pero el caso es que, antes por la crisis económica, luego por los cambios de prioridades y más tarde por la pandemia, el caso es que el proyecto sigue durmiendo en un cajón después de tres lustros.

Esta mañana el alcalde socialista de Utrera y el alcalde de IU de Los Palacios han dado una rueda de prensa conjunta en el primera Ayuntamiento para unir fuerzas entre ambos y reclamarle a la Junta de Andalucía en manos del PP y Ciudadanos que ya es hora de resucitar este proyecto en el que todos los partidos políticos han estado de acuerdo alguna vez. El encuentro de ambos regidores se ha bautizado como “el pistoletazo de salida de una estrategia conjunta que reivindique una conurbación entre ambas localidades”.

Según el presupuesto de la propia Junta de Andalucía en 2009, desdoblar esta carretera de algo más de nueve kilómetros costaría 53 millones de euros, a razón de 51 millones la vía intermunicipal y casi dos millones más para lo que ya hoy en día es la palaciega Avenida de Utrera que une la famosa cooperativa Las Nieves con la rotonda de Los Cuatro Vientos, también de titularidad autonómica. Y ambos alcaldes han señalado de dónde podría sacar el Gobierno andaluz el dinero necesario: de los fondos europeos Next Generation de la Unión Europea para el rescate social tras la pandemia COVID-19 que manejará directamente la Junta. “Puede ser una gran oportunidad para ambas localidades”, han coincidido en señalar ambos alcaldes, que han puesto muchos ejemplos de conurbaciones que han dado como resultado una mayor implantación empresarial y un mejor desarrollo económico: Don Benito y Villanueva de la Serena en Extremadura, o Cádiz y Jerez de la Frontera.

El alcalde palaciego ha insistido en que “hoy estamos dando un paso muy importante por poner en valor nuestra posición estratégica como entrada Sur al área metropolitana de Sevilla y la conexión logística con los grandes puertos gaditanos. Con este encuentro demandamos conjuntamente el apoyo decidido de la Junta de Andalucía y otras administraciones para que la A-362 sea desdoblada y se le reconozca la importancia estratégica que le han otorgado los principales instrumentos de planificación territorial de Sevilla y Andalucía”.

José María Villalobos, alcalde utrerano, ha declarado, por su parte, que “Utrera y Los Palacios hemos estado unidos históricamente y siempre hemos compartido vínculos sociales; sin embargo, por los motivos que sean, nunca nos hemos sentado juntos para analizar las posibilidades que tenemos si hacemos un frente común para ser un motor económico de la provincia de Sevilla”. Villalobos cree que “estamos en una posición geográfica privilegiada: en la entrada del área metropolitana de Sevilla, muy cerca de la costa gaditana, conexiones con Andalucía Oriental y el centro peninsular”. Además, “tenemos mucho suelo disponible en el que se pueden desarrollar industrias y todo tipo de proyectos empresariales”.

En este sentido, ambos alcaldes han anunciado la petición de una reunión con el presidente de la Junta de Andalucía y con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, esperando que “estas administraciones sean receptivas a esta petición conjunta que mejorará la conexión del área metropolitana y fortalecerá las oportunidades de desarrollo de dos de las principales ciudades de la provincia”.