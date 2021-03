La circulación del virus de la gripe es «esporádica»

La circulación del virus de la gripe en España continúa siendo "esporádica" y, de hecho, desde el inicio de la temporada sólo se han notificado 11 detecciones procedentes de muestras no centinela: 7 virus tipo B y 4 virus tipo A, según el último informe publicado por el Sistema de Vigilancia de Gripe en España (SVGE).

Este sistema constituido por epidemiólogos y virólogos de las comunidades autónomas, el Centro Nacional de Epidemiología (CNE) y el Centro Nacional de Microbiología (CNM) del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

En concreto, desde que comenzara la temporada de gripe, Aragón ha notificado la detección de un virus no centinela A(H3N2), un virus A(H1N1)pdm09 no centinela, un virus tipo A (no subtipado) no centinela y un virus tipo B no centinela en la semana 02/2021.

Asimismo, tal y como se desprende del trabajo, Castilla-La Mancha notificó la detección de tres virus de la gripe tipo B no centinela en la semana 49/2020; y La Rioja ha notificado 3 virus de la gripe tipo B correspondientes a la semana 08/2021