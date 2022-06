«La edad no es un límite para implantar una prótesis»

El Dr. Rafael Periañez ocupa desde el 12 de marzo oficialmente la jefatura de Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, aunque venía ejerciendo oficiosamente desde final de 2021.

No pretende ser más que nadie, pero tampoco menos, simplemente que el Macarena alcance el nivel que le corresponde en Traumatología. “Tenemos mucha capacidad para poder crecer como profesionales”.

El Dr. Periañez está realizando un proceso de autoevaluación y es quizás en ese punto, analizando tus debilidades y tus fortalezas, donde puedes empezar a crecer. “A nivel tecnológico tenemos todo lo necesario para abordar cualquier patología. El servicio tiene un capital humano espectacular, con magníficos profesionales, que están diluidos en el trabajo del día a día, que resulta abrumador por volumen de pacientes”.

Desde que volvió al servicio donde se formó como especialista en Traumatología y Ortopedia vía MIR, estableció una serie de directrices, en forma de Plan de Acción, ya que sin planificación es imposible avanzar. “Y se empiezan a ver algunos brotes verdes, por ejemplo, ha aumentado la producción a nivel de consultas; los flujos de salida ahora son positivos; nuestra coordinación es mucho más eficaz; la vertebración del equipo empieza a notarse”.

Otro de los puntos en los que se está centrando el Dr. Periañez es en la investigación, pero matiza que en este campo es más difícil avanzar debido a la alta presión asistencial, aunque no es imposible, insiste en “la necesidad de evaluar datos, puesto q lo que no se evalúa se devalúa. Hay que recoger datos, analizar y publicar, eso aumentará el nivel científico del Servicio. Todavía estamos definiendo cuáles van a ser nuestras líneas de investigación para implantarlas de cara al 2023”.

Cirugía mini invasiva

Sea como sea el camino que elija, las líneas de investigación en el campo de la Traumatología y la Ortopedia del Hospital Macarena no podrán desviarse mucho de la cirugía mini invasiva, que es la tendencia en todos los servicios de esta especialidad. En este sentido, especifica el doctor Periañez, que en el HUVM “se empieza a dar soluciones a patologías que antes estaban por resolver o eran soluciones muy invasivas. Determinadas patologías se trataban de forma conservadora, pero cada día disponemos de más técnicas quirúrgicas, de más capacidad de resolver problemas por la línea quirúrgica. Y en esa línea intentamos hacerlo todo cuanto menos invasivo mejor”.

En el campo de la columna “hemos apostado por la Cirugía Endoscópica Percutánea (CEP), intentando minimizar el daño con la cirugía posterolateral abierta”.

Menciona el responsable de Servicio de Traumatología del HUVM que no es “el único, pero sí el hospital que está apostando de forma más decidida por esta técnica en Sevilla”. No solo persiguiendo la innovación, sino “buscando siempre el beneficio desde el punto de vista de la seguridad del paciente. Tenemos que trabajar para velar por la seguridad del paciente en cada momento”.

Envejecimiento poblacional

La esperanza de vida ha aumentado. La población es cada día más longeva, ahora mismo un paciente de 80 años sigue cazando, juega al golf o sale a caminar, “pero no acepta que una patología le impida llevar una buena calidad de vida. No acepta tener una gonoartrosis y no intervenirse. En este sentido ha aumentado exponencialmente la demanda de soluciones quirúrgicas para resolver problemas degenerativos provocados por la edad”.

El asunto a tratar no es el envejecimiento de la población o el aumento de la esperanza de vida, sino “el aumento de las expectativas en cuanto a calidad de vida por parte de las personas y a esas necesidades, nosotros como traumatólogos, tenemos que dar respuesta”.

Ante este planteamiento de seguir prestando una atención adecuada a determinadas edades, el traumatólogo apunta que “la edad en sí no es un problema, tenemos que comenzar a manejar el concepto de la edad biológica, que puede ser más menos 15 años de la edad cronológica. Y en tanto que nuestros recursos son limitados, tenemos que hacer una medicina personalizada, ofrecer a cada paciente un tratamiento específico en función de sus necesidades y de los riesgos para poder hacerlo. La edad no es un límite para implantar una prótesis, los límites los fija la ciencia”.

Multidisciplinariedad

El doctor Rafael Periañez planifica el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica del HUVM como un campo de trabajo multidisciplinar. “No hubiera asumido la Jefatura si concibiese esto como un departamento estanco. La colaboración con servicios afines como rehabilitación, reumatología o anestesia es imprescindible”.

Cuenta Periañez con un “Servicio de gente joven, muy bien formada y con muchas ganas de crecer, de posicionarse, y con mucha capacidad para hacerlo. Hemos hecho una apuesta por la formación continuada de todo el equipo a través de los programas de formación de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia”.

Ha empezado otra etapa en el Área de Traumatología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla, lo que puede aportar a esta provincia innovación, sobre todo en cirugía de rodilla, de hombro y de columna. “Seguir haciendo lo que funciona y dejar de hacer lo que no funciona, y para eso debemos emplear modelos flexibles de gestión para mejorar la eficacia, sin dejar de pensar en lo mejor para el paciente”.

El Dr. Rafael Periañez Moreno se licenció en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla, donde también se doctoró. Realizó la especialidad en Traumatología y Cirugía Ortopédica en el Hospital Universitario Virgen Macarena. Master en gestión y dirección sanitaria por la Universidad de Barcelona, también es Máster en Acupuntura Médica y Moxobustión por la Universidad Pablo de Olavide. Es profesor asociado de la Universidad de Sevilla.