Comienzan las negociaciones para ampliar los aparcamientos de Lagoh

El alcalde de Sevilla, el socialista Juan Espadas, ha indicado que la propiedad del centro comercial Lagoh se encuentra negociando para ampliar sus aparcamientos en Palmas Altas, con opciones que pasan por con ocupar un espacio de la sede de Abengoa en la zona para conseguir más de un millar de plazas y solventar los problemas que se generan al respecto en la zona, especialmente en el barrio de Los Bermejales.

A preguntas de los periodistas sobre la situación de los trabajadores que acceden al centro, Espadas, tras visitar la nueva pérgola de acceso a Torre Sevilla, ha indicado que la demanda de aparcamientos no está cubierta en esa zona y que se está intentando resolver, agregando que el centro comercial está abordando la situación con la ayuda del Ayuntamiento.

"El centro comercial está viendo alternativas en torno a Palmas Altas y de la sede de Abengoa para crecer entorno a 1.000 o 1.500 plazas más", afirma, tras advertir de que los ciudadanos que lleguen a Lagoh y no encuentren aparcamiento "no pueden aparcar donde les da la gana y buscar alternativas al margen de la ley", como dejar el coche en el parque o invadir zonas públicas. "Si no hay aparcamiento, me vuelvo", sentencia.

Respecto al aparcamiento de los trabajadores, Espadas recuerda que eso no supone una "decisión municipal" y que es la propiedad la que tiene la "responsabilidad". "La empresa será la primera interesada en garantizar que lleguen al centro", indica, recordando que hay opciones de movilidad para grandes centros de trabajo que incluyen autobuses para los trabajadores, por ejemplo.

Según Espadas, "el Ayuntamiento colabora para generar un plan de movilidad que sea suficiente, pero es el centro el que tiene que dar una solución a sus trabajadores y en condiciones lógicas de seguridad". "Estoy seguro de que estas situaciones se van a ir resolviendo, pero no creo que haya que dramatizar esta situación. La solución no se puede dar en 48 horas y el centro reconoce que sus expectativas se han visto superada, por lo que hay que hacer un llamamiento a la calma", concluye.