¿Cómo puedo hacer la compra en el ‘súper’ sin contagiarme?

También, aconseja no usar dinero en efectivo y utilizar tarjeta de crédito . “El dinero siempre es un foco de contaminación, pero es que este bicho aguanta bien en el cobre”.

Si no quieres ir mucho a comprar, del Caño recomienda: “Coge frescos que aguantan mucho, no hace falta que dejes de comer fruta. Las naranjas, manzanas, tomates, zanahorias, calabaza, puerros, calabacín... El resto, compra formatos en congelado o conservas. ”

4. No tocarse la cara y lavarse las manos nada más llegar a casa.

1. Solo pueden ir quienes no presenten síntomas (tos, fiebre, sensación de falta de aire) y de manera individual . Es importante destacar que siempre que se pueda, los más frágiles deben quedarse en casa.

Salir a comprar comida sí está autorizado pero debemos saber cómo ir a comprar. Y no, los consumidores no debemos llevar guantes y mascarilla pero sí la cabeza. Aquí van unas claves.

Al llegar a casa, esta profesional informa que es importante confirmar que las superficies estén limpias. “Lávate las manos, saca los productos, recoge las bolsas y vuelve a lavarlas de nuevo. Congela lo más plano posible”. Después de colocar la compra, hay que lavar las manos de nuevo con “agua y jabón o un poco de lejía”.

“El lavado de manos, toser lejos de los alimentos y superficies” es muy importante para no traspasar a alguien sano el virus. Asimismo, incide en no olvidarse de “el correcto cocinado de los alimentos. Será la última barrera de seguridad. No deje alimentos expuestos sin tapar en la cocina. Todo guardado”.