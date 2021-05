Denuncian el «total abandono» de la zona de Emilio Lemos, en Sevilla Este

En un comunicado, Flores ha señalado que el citado sector está compuesto por diferentes promociones residenciales de reciente creación y es una barriada que poco a poco está creciendo y desarrollándose con nuevas promociones, por lo que " es lamentable que una zona que está creciendo continuamente no cuente con los servicios municipales adecuados y que las demandas de los vecinos sean constantes y el gobierno de Espadas no las haya resuelto aún".

En este sentido, el concejal del Grupo Popular ha manifestado que entre las principales demandas que los vecinos llevan meses reivindicando, sin que hasta ahora el Ayuntamiento haya hecho nada, se encuentran:

■ Instalación de marquesinas en las paradas de Tussam existentes en los sectores 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 y que corresponden a las líneas 22 y B4.

■ Instalación de pasos peatonales elevados.

■ Mayor presencia policial.

■ Estación de Sevici.

■ Colocación de un vallado en el solar del “mercadillo de Alcosa”.

■ Erradicación del botellón en los parques.

■ Reposición de arbolado en los alcorques vacíos.

■ Mejora de los sistemas de riego instalados en los parques.

■ Ausencia de sombra en los parques infantiles, por lo que “con estas altas temperaturas no pueden bajar a los niños al parque”.

■ Presencia de ratas en los solares.

Flores ha reiterado que "todas estas reivindicaciones se han ido realizando desde el pasado mes de noviembre de 2020 sin haber tenido ni siquiera contestación por parte del Distrito. Esto es un ejemplo más del abandono al que el gobierno del PSOE de Juan Espadas tiene sometido a los barrios".

A los problemas citados anteriormente, según ha recalcado, hay que añadir "la ausencia de limpieza en la zona, cada vez más sucia y degenerada": "No es lógico que las calles no se limpien a diario y que los contenedores no se limpien desde hace años, lo que provoca la aparición de roedores". Además, ha apuntado que "la mediana existente en el tramo de la Avda. Emilio Lemos presenta un estado lamentable, no es lógico que un espacio que ha sido regenerado esté lleno de matojos y suciedad".