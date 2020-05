El Ayuntamiento de Sevilla registra un superávit de 94 millones en 2019

Al respecto, Gaya ha achacado esa posibilidad a "rumores" y ha dejado claro que el Gobierno no ha comunicado ningún tipo de acción que vaya a hacer con el superávit de entidades locales, dejando claro que desde Sevilla, su alcalde, Juan Espadas, ha defendido que esas cuantías sirvan para realizar un Plan Marshall para los municipios que afrontan esta crisis.

Ante esa respuesta, De la Rosa se ha "alegrado de que ni un solo euro de todos esos millones tenga que ir destinado a otra cosa que no sea el municipio", mientras que posteriormente el portavoz de la formación, Beltrán Pérez, ha presentado una moción en la misma comisión, que sólo ha sido debatida pero que no se votará hasta el próximo pleno ordinario, en la que insta a que se reivindique al presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, que "los recursos existentes en los depósitos bancarios constituidos por los ayuntamientos sean de uso exclusivo de los mismos, comprometiéndose el Estado a no apropiarse de los mismos".

"El Ayuntamiento de Sevilla dio muestra de su capacidad de esfuerzoeconómico y de su responsabilidad a raíz de la anterior crisis económicainiciada en 2008 y, consecuencia de esta experiencia, han sidocapaces de generar y de disponer de remanentes y superávits que, porley, no han podido utilizar para mejorar sus servicios", explica la moción, tal como señala el PP en un comunicado.

Además, Pérez ha acusado al alcalde de "no estar haciendo nada por evitar que ese dinero, que es fruto del esfuerzo de los sevillanos, se quede en una ciudad que precisa de ayudas a sectores afectados por la crisis y vulnerables". Entiende que se deben reinvertir el superávit y los depósitos bancarios en afrontar la crisis del coronavirus "en lugar de dejárselos apropiar por el gobierno socialista de Sánchez".