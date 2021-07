El primer héroe sevillano con ELA que salva vidas al morir es de Los Palacios

Que su hijo Juan José, estudiara lo que estudiara, quisiera ser camionero como su padre, solo por la imagen romántica que tenía de él al volante en ese tiempo sin tiempo que fue su infancia, dice mucho de la capacidad que tenía Antonio González para ejercer de padre. Lo corrobora su hijo mayor, Antonio Jesús, cuando recuerda que “mi padre sentenciaba con una sola frase y todos estábamos de acuerdo en que lo que decía era así, no porque hubiera que obedecerlo, sino porque acertaba plenamente”. “Colocaba un vaso aquí y todos sabíamos que no había mejor sitio”, señala un hijo ya no tan roto por el dolor, “como hace dos o tres semanas, cuando le insistíamos en que se lo volviera a pensar”, recuerda su madre, Eva Mayo, ahora viuda y con tres hijos, sino asombrado, como el resto de la familia, de que el último gesto de su padre no solo lo haya convertido en un héroe sin capa, sino que los haya consolado en la idea de que merece la pena vivir para seguir multiplicando la vida.