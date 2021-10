Feria Del Libro, Maestranza, Lope de Vega, TNT... ¿Qué hacer en Sevilla este fin de semana?

Las actividades están recomendadas para mayores de 14 años. No obstante, los menores de 16 años que deseen participar en el programa deberán aportar la autorización del padre, madre o tutor o tutora legal. Se ofertan propuestas como juegos de mesa, dibujo, cómic, yincanas, baile, circo y malabares o fotografías y vídeos con Smartphone. Además, en todos los centros los jóvenes encontrarán escape room, realidad virtual y juegos de PS5, actividades de cultura japonesa, paperkraft y K-Pop, juegos de mesa, cosplay y zonas de videojuegos y torneos de LOL, FIFA y Fornite.

‘Ranchera flamenca’, con María Toledo. María Toledo nos presenta Ranchera Flamenca, su sexto álbum de estudio, donde fusiona las rancheras mexicanas de toda una vida pero cantadas a través de ritmos de palos flamencos. Con su versión de El Rey, la celebérrima ranchera, no sólo rompe todos los esquemas, sino que también tritura las listas de éxitos, coronándose número 1 de ventas en la lista global de iTunes España. 23 de octubre a las 20.00 horas.

‘Del otro lado’ por Escena Miriñaque. 22 de octubre a las 17.00 horas y 23 de octubre a las 12.00 horas. Una mañana, los habitantes del otro lado encontraron, en lo que ellos llamaban su territorio, un balón. No era como los suyos, no estaba hecho igual, ni la materia ni el color, no tenía marca. Venía Del otro lado.

Un muro que no separa sino que juega como eje de simetría, a ambos lados dos personajes se buscan, juegan, se necesitan y comparten idénticas ilusiones, los mismos miedos. Ya era hora de hablar de ello.