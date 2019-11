Haze pide más posibilidades para los jóvenes sin recursos

"Pero si además, me he criado en un barrio, que durante dos años consecutivos ha sido señalado por el Instituto Nacional de Estadística como el más pobre de España, que está viviendo un proceso de guetificación imparable, entonces, ¿podría ser la universidad mi sitio? Piensen por un momento que solamente el 2% de los habitantes de mi barrio logran terminar un grado universitario", ha añadido el artista, que ha subrayado que "son pocos", pero "grandes y enormes".

Pero ha añadido que la diferencia de edad "no evitó que hiciera amistades" y ha destacado que "entre los años 2011 y 2015, el tiempo pasaba, horas y horas de estudio, preciado tiempo, dedicado ahora a un propósito más noble, terminar mi grado universitario". No obstante, Haze ha señalado que "asignaturas como latín, gramática histórica o sintaxis fueron la menor de sus preocupaciones entonces, pues llegó un momento en el que ya no podía seguir pagando la hipoteca de su casa y cada año bajaba y bajaba el valor catastral del inmueble y, por tanto, el precio".

Ha asegurado que unos meses después entró en la Facultad de Filología de la Hispalense, carrera que eligió porque "le encanta leer y escribir" y porque "no había tenido la suerte de estudiar a Góngora, Bécquer o Juan Ramón Jiménez", se colocó en primera fila e imaginó los comentarios de los compañeros de clase: "Illo, cabessa, ¿ese no es er Jase? Anda ya, si er Jase es un cani de mierda de Los Pajaritos, cómo va a está aquí... Se le parecerá, si acaso".

"La universidad es mi sitio, el mío y el de todos los ciudadanos que, pues existen mecanismos que lo posibilitan, tengan la determinación de estudiar, vengan del barrio que vengan, del pueblo que vengan, de la ciudad o del país que vengan, porque la universidad ni distingue ideologías ni creencias ni clases sociales ni acentos ni nunca habrá de hacerlo por ser, como es, el templo de la sabiduría y del conocimiento", ha destacado.

Asimismo, ha pedido "por favor" a la institución académica que "proporcione más posibilidades a los jóvenes sin recursos de pertenecer a esta noble familia, a esos jóvenes esforzados que ponen su esperanza de medro social en los estudios", porque "ellos, nosotros, yo, también somos Universidad".

Por último, Haze ha felicitado a todos sus compañeros, y ha añadido que "esto no ha de servir de alimento para el ego, sino más bien debiera evocar la alta responsabilidad de saberse ejemplo para el resto de estudiantes y, en extensión, para toda la comunidad académica y, con ello, para la sociedad entera", a la par que ha añadido que "se siente satisfecho y agradecido con la preceptura de algunos profesores de esta ilustre institución" y "bendecido" porque "desde santo sepulcro quiere creer que le escucha Gustavo Adolfo Bécquer".

Y ha terminado señalando que "se siente orgulloso, henchido de honor y honra, por tan valerosa hazaña", pues "como don Quijote en su 'Discurso de las Armas y de las Letras', no llegando yo ni siquiera a hidalgo, he tenido que ser hombre de armas y hombre de letras. De armas, ya que en la calle he tenido que defenderme, con valor, de los ataques de enemigos tan fieros como la ignorancia, la violencia y el estigma, saliendo vencedor sin menoscabo. De letras, pues pertenezco a la Academia y, sin embargo, también aquí he tenido que demostrar que la ignorancia, la violencia y el estigma, que, en ocasiones, pudieron ser causa de burla o menosprecio, se diluyeron, pues los estudios dignifican y enaltecen las almas. Por eso siempre digo que estudié en dos universidades, en la de la calle y en la de la academia, en la de las armas y en la de las letras".