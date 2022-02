Impresionantes avistamientos OVNIs, la pasada noche, en Sevilla y Carmona

La semana ha sido intensa pues José Perona informaba de un avistamiento OVNI de luces blancas a lo largo de la misma y, ahora, de una luz roja descendiendo en un punto del horizonte, poco a poco, «como si fuera un dron» -los dron tienen prohibido volar en la ciudad-.

José Perona, desde las cocheras de Tussam, indicaba:

«Ha bajado lentamente en dirección al Polígono de San Pablo, hasta perderse, no sé lo que será, era una luz potente, roja, no me ha dado tiempo de grabarlo» aunque remitía una breve grabación de vídeo.

Cocheras de TUSSAM

Sucedió a las 22:50, «de rojo muy intenso, muy espectacular, el ritmo con el que bajaba era muy suave. Yo estaba donde estaba la fábrica de Donuts y frente lo que estaba era el Polígono de San Pablo, un cohete era imposible, pero tan grande... La duda queda totalmente» decía el testigo.

«Si fuera un cohete tendría su explicación pero es imposible. Un compañero me dijo, sobre unas luces blancas que vimos el otro día desde aquí que podía ser algo del Copero, probando algo, por especular un poco» finalizaba el testigo de este avistamiento en plena ciudad.

A esa misma hora un vecino de Los Pajaritos hacía una foto que me enviaba de “una extraña luz en el cielo”, donde se aprecia una especie de esfera roja con un halo muy significativo que se corresponde, posiblemente, con el movimiento descendente que llevaba el objeto.

En Carmona-Mairena del Alcor

Otro hecho extraño es el que vivió el matrimonio Gil en su automóvil de regreso a Sevilla desde Carmona:

«Regresábamos a casa, eran las doce y media, y vimos como en uno de los campos que hay en el camino de Mairena del Alcor, había como una especie de «melón» que flotaba encima. Creímos que era un anuncio de la tele o algo o que estaban probando un globo pero tan tarde era chocante. Mi marido frenó un poco y vimos como aquello parpadeaba en una luz anaranjada. Luego se comenzó a elevar y se perdió en el aire, en la oscuridad, fue impresionante» decía nuestra testigo.

Su marido nos indicaba: “Era como algo en forma de balón de rugby naranja y metálico, era bonito, la carretera estaba sola a esa hora y emitió un zumbido que molestaba los oídos cuando se perdió en el cielo”.

Se ha consultado con Control de Vuelo y demás organismos tratando de encontrar una respuesta a estos incidentes que, en ningún caso, sin astronómico, atmosférico, o de una aeronave, puede ser explicado. Como el fenómeno OVNI en sí: un misterio en Sevilla.