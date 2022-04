La CES, FEICASE y APROCOM consideran desmesuradas las restricciones del Ayuntamiento para la venta de bebidas

Tras valorar las normas de funcionamiento del Ayuntamiento de Sevilla para determinados locales de venta de alimentos, durante el periodo de Feria en las zonas aledañas al Real, la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), la Confederación Provincial de Empresarios de Industria y Comercio de Alimentación (FEICASE) y la Confederación Provincial de Comercio, Servicios y Autónomos de Sevilla (APROCOM) consideran que estas medidas son desmesuradas y vulneran los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad, necesidad y eficiencia, afectando negativamente a distintos sectores empresariales que, por otra parte, comparten la necesidad de luchar contra el “botellón”, si bien entienden que la forma propuesta no constituye la mejor manera de conseguirlo.

Estas organizaciones empresariales no comparten que no se pueda expender, desde las 15:00 hasta las 8:00h, por parte de los establecimientos relacionados en las zonas 1 y 2 durante la feria 2022, cierto tipo de bebidas que, según el Ayuntamiento, son susceptibles de ser consumidas en la vía pública (como un brick de leche, de zumo o de batido), en cualquier tipo de envase (vidrio, latas, plástico o similares), ni tampoco hielo, lo que, además, perjudica los miles de consumidores, usuarios residentes y trabajadores, de estas zonas, que ya de por si se ven afectados en este periodo de Feria por muchas restricciones, y que no siempre pueden alterar sus horarios de compra y/o desplazarse fuera del perímetro afectado.

En los términos propuestos por el Ayuntamiento, esta normativa carece de proporcionalidad dado que el perjuicio que causa a consumidores y empresas es mayor que el daño que se pretende evitar, así como de eficiencia y necesidad por cuanto no garantiza el resultado perseguido. Además, desde estas asociaciones empresariales creen que este tipo de restricciones, a la hora de la verdad, benefician a otro tipo establecimientos o bazares, menos controlados.

La CES, FEICASE y APROCOM entienden que se tomen medidas excepcionales en periodos como el de Feria, y, claramente, comparten el objetivo de luchar contra el “botellón”, por lo que, en este sentido, y en muchos otros, siempre han mostrado espíritu de colaboración, disponibilidad y diálogo con el Ayuntamiento de Sevilla, como se ha demostrado en Semana Santa. En esta línea, estas organizaciones empresariales vienen trasladando, reiteradamente, al Consistorio diversas alternativas, más proporcionadas y razonables, en cuanto a la limitación de bebidas, de productos y de horarios, y, trasladan que están abiertas a nuevas propuestas.

● Ver resolución BOP (página 13- 15)

Enlace: https://cesevilla.es/wp-content/uploads/2022/04/BOP-Jueves-29-de-abril.pdf

● Zonas afectadas:

Zona 1. Establecimientos contenidos en la delimitación conformada por las siguientes calles: plaza de Cuba, calle Betis, calle Gonzalo Segovia, calle Génova, plaza de la Virgen Milagrosa, calle Pagés del Corro, Calle Salado, calle López de Gómara, avenida de Blas Infante, avenida de Alfredo Kraus, avenida de Flota de Indias, avenida del Presidente Adolfo Suárez, glorieta de las Cigarreras, calle Pierre de Coubertain, calle Juan Sebastián Elcano y plaza de Cuba.

Zona 2. Establecimientos contenidos en la delimitación conformada por las siguientes calles: Avenida de Juan Pablo II, calle Barberán y Collar, avenida de la Maestranza Aérea, carretera de la Esclusa (incluyendo instalaciones de ALDI), glorieta del Avión Saeta y avenida de Juan Pablo II.

● Productos que no podrán ser vendidos por estas restricciones, listado facilitado por FEICASE:

- Agua mineral botella 1 L.

- Agua mineral botella 1,5 L.

- Agua mineral garrafa 5 L.

- Agua mineral garrafa 6 L.

- Agua mineral con gas 1 L.

- Gaseosa botella 1 L.

- Gaseosa botella 1,5 L.

- Tónica 1 L.

- Refresco Limón 1,5 L.

- Refresco Naranja 1,5 L.

- Refresco Cola 1,5 L.

- Refresco Lima Limón 1,5 L.

- Refresco Manzana

- Refresco Limón 1 L.

- Refresco Naranja 1 L.

- Refresco Cola 1 L.

- Refresco Lima Limón 1 L.

- Refresco Limón 2 L.

- Refresco Naranja 2 L.

- Refresco Cola 2 L.

- Refresco Lima Limón 2 L.

- Refresco Fusión Frutas 2 L.

- Refresco Piña-Coco 2 L.

- Limonada 2 L.

- Refresco cola 1,25 L.

- Bebida naranja 1,25 L.

- Refresco té Limón 1,5 L.

- Refresco té Melocotón 1,5 L.

- Refresco té Mango 1,5 L.

- Zumo recién exprimido 1 L.

- Zumo Naranja 1 L.

- Zumo Pera1 L.

- Zumo Manzana 1 L.

- Zumo Piña-Uva 1 L.

- Néctar Melocotón 1,5 L.

- Néctar Piña 1,5 L.

- Zumo de tomate 600 ml.

- Gazpacho fresco 1 L.

- Gazpacho fresco 250 ml.

- Leche fresca entera 1 L.

- Leche fresca semidesnatada 1 L.

- Leche fresca desnatada 1 L.

- Leche entera 1,5 L.

- Leche semidesnatada 1,5 L.

- Leche desnatada 1,5 L.

- Batido Chocolate 1 L.

- Batido Fresa 1 L.

- Batido Vainilla 1 L.

- Bebida láctea Fresa-Plátano 1 L.

- Bebida láctea Fresa 1 L.

- Bebida láctea Frutas del Bosque 1 L.

- Bebida láctea Piña 1 L.

- Bebida láctea Natural 1 L.

- Yogur líquido desnatado Fresa 1 L.

- Yogur líquido desnatado Coco 1 L.

- Yogur líquido sabores 115 g.

- Yogur líquido natural 115 g.

- Yogur líquido infantil 360 g.

- Bebida láctea Fresa 100 g.

- Bebida láctea natural 100 g.

- Bebida láctea sabores 100 g.

- Bebida láctea proteínas 100 g.

- Horchata fresca 750 ml.

- Bebida láctea Canela 1 L.

- Bebida Isotónica Limón 1 L.

- Bebida Isotónica Naranja 1 L.

- Bebida Isotónica Limón 1,5 L.

- Bebida Isotónica Naranja 1,5 L.

- Bebida Isotónica Azul 1,5 L.

- Bebida Isotónica Red 1,5 L.

- Bebida Energética 1,5 L.

- Mosto Blanco 1,5 L.

- Mosto Tinto 1,5 L.

BRICK

- Zumo Naranja 1 L.

- Zumo Pera1 L.

- Zumo Manzana 1 L.

- Zumo Piña-Uva 1 L.

- Zumo Clementina 1 L.

- Zumo Manzana 250 ml.

- Zumo Piña-Uva 250 ml.

- Néctar Piña 1 L.

- Néctar Mango 1 L.

- Néctar Piña 250 ml.

- Néctar Mango 250 ml.

- Néctar Multivitaminas 1 L.

- Néctar Pera 1,5 L.

- Néctar Pomelo 1 L.

- Gazpacho 1 L.

- Gazpacho 330 ml.

- Leche entera 1 L.

- Leche semidesnatada 1 L.

- Leche desnatada 1 L.

- Leche entera 250 ml.

- Leche semidesnatada 250 ml.

- Leche desnatada 250 ml.

- Leche sin lactosa semidesnatada 1 L.

- Leche sin lactosa desnatada 1 L.

- Leche sin lactosa semidesnatada 250 ml.

- Leche sin lactosa desnatada 250 ml.

- Leche desnatada alta en proteínas 1 L.

- Leche calcio desnatada 1 L.

- Leche calcio desnatada 250 ml.

- Leche calcio semidesnatada 1 L.

- Leche + Fruta Tropical 1 L.

- Leche + Fruta Mediterráneo 1 L.

- Leche + Fruta Melón-Sandía 1 L.

- Leche + Fruta Melocotón 1 L.

- Leche + Fruta Naranja-Mango 1 L.

- Leche + Fruta Tropical 250 ml.

- Leche + Fruta Mediterráneo 250 ml.

- Leche + Fruta Melocotón 250 ml.

- Leche + Fruta Naranja-Mango 250 ml.

- Batido Fresa 250 ml.

- Batido Chocolate 250 ml.

- Batido Vainilla 250 ml.

- Bebida de chufa 1 L.

- Bebida Soja sin azúcar 1 L.

- Bebida Soja 1 L.

- Bebida Soja Vainilla 1 L.

- Bebida Soja Chocolate 1 L.

- Bebida Soja Café 1 L.

- Bebida Soja 250 ml.

- Bebida Soja Light 250 ml.

- Bebida Soja Vainilla 250 ml.

- Bebida Soja Chocolate 250 ml.

- Bebida Soja Café 250 ml.

- Bebida Avena 1 L.

- Bebida Arroz sin azúcar 1 L.

- Bebida Arroz 1 L.

- Bebida Coco 1 L.

LATA 330 ML./250 ML.

- Refresco Cola

- Refresco Naranja

- Refresco Limón

- Refresco Cola zero

- Refresco Naranja zero

- Refresco Limón zero

- Refresco Cola light

- Refresco Naranja light

- Refresco Limón light

- Refresco Lima Limón

- Bebida Isotónica naranja

- Bebida Isotónica limón

- Refresco té Limón

- Refresco té Melocotón

- Bebida energética

- Tónica

- Tónica zero

- Tónica Pink

- Bitter

- Ginger Ale

CRISTAL

- Agua mineral con gas 1 L.

- Bebida aromatizada base vino para concia 750 ml.

- Horchata 1 L.