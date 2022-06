La frondosa higuera del Puente de Triana que puede destrozarlo

«Es un tema de dejadez del Ayuntamiento; no cuidan y no conservan las cosas. Además, la higuera del Puente de Triana es un veneno, un cáncer para el patrimonio histórico» , señala un vecino del barrio, experto en temas histórico artísticos, que lleva años luchando para que se elimine.

Según recoge un escrito de denuncia ciudadana remitido a la corporación municipal hispalense en 2008, «si esta planta parásita no es eliminada cuanto antes, la reparación de los efectos que sus dañinas raíces ya están produciendo en el puente, será ardua y costosa para el Ayuntamiento y para toda la sociedad». Han pasado tres lustros y la desidia municipal es evidente, sobre todo teniendo en cuenta el peligro que suponen las fuertes raíces que pueden destrozar el puente si no se actúa en breve.

Con respecto a las higueras hay que decir que se cultivan como árboles frutales en el campo, produciendo exquisitas brevas y posteriormente higos. La higuera como frutal es muy apreciada y versátil, gracias a su adaptabilidad a todo tipo de terrenos (incluso las más bravías pueden crecer en las paredes de los pozos).

En la ciudad también tienen gran utilidad porque dan abundante sombra y muchas malas hierbas no pueden prosperar a su alrededor, aromatizan y requieren de poco mantenimiento. La higuera es del género ficus (científicamente se denomina ficus carica), de origen asiático y se ha propagado por la zona mediterránea.

Debido a sus raíces tan duras es aconsejable que no prolifere sobre el patrimonio histórico, sino en viveros, jardines públicos y privados, parques o en lugares alejados de iglesias, puentes y torres, ya que suelen arraigar de forma silvestre, así como en muros de antiguas construcciones. Es un árbol de hoja caduca, color verde claro y se propaga por esquejes; prefiere los lugares soleados, siempre y cuando no le falte humedad en el subsuelo. Árbol muy rústico y resistente a la sequía que aprovecha muy bien las lluvias de otoño. Por todos estos beneficios de las higueras, deseamos que cuando el Ayuntamiento por fin arranque la del Puente de Triana pueda trasplantarla a un lugar más adecuado. Si no fuera posible, otra alternativa sería coger esquejes y plantarlos donde no molesten. Las higueras crecen muy rápido y enseguida habría otra nueva para reemplazar a la frondosa del Puente de Triana.