La madre del asesino de Rocío Caíz pide perdón

Giorgeta Negrut, madre del asesino confeso de Rocío Caíz, ha querido pedir perdón a la familia de la víctima por el atroz crimen cometido por su hijo.

En una llamada a los servicios informativos de Canal Sur Radio, Giorgeta Negrut ha querido aprovechar la ocasión para pedir «Pido perdón a la familia, a Andalucía y a todos. Yo estoy sufriendo mucho. Yo no tengo la culpa de nada. Mi hijo nos ha engañado a todos nosotros, que no tenemos la culpa de nada. Que pague lo que ha hecho. Le pido perdón a la familia».

Visiblemente emocionada, la madre del autor confeso ha asegurado que «estoy muerta en vida. Tengo un hijo de catorce años que lo está pasando muy mal. Pido que no tomen represalias contra mí. Yo le he dado la vida, pero no soy culpable de lo que ha hecho. Vuelvo a pedir perdón al mundo entero como madre, pero no tengo la culpa. Que pague por lo que ha hecho. Como madre podré perdonarlo, pero no olvidarlo».