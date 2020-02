La ONCE dedica un cupón al Día Internacional de la Igualdad Salarial

La ONCE, entre uno de sus muchos motivos, ha elegido el Día Internacional de la Igualdad Salarial entre hombres y mujeres para dedicarle el cupón del próximo 22 de febrero.

El delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, ha mantenido una reunión con la secretaria general de Comisiones Obreras en Andalucía, Nuria López, y la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, en la que se han abordado numerosos temas de colaboración en la lucha por erradicar esa brecha salarial entre hombres y mujeres en la actualidad.

La ONCE ha elegido este motivo para su cupón teniendo en cuenta la importancia y peso que conlleva actualmente en nuestra sociedad, pero que cada vez, gracias a reuniones como las de hoy, se está consiguiendo esa igualdad salarial que debe existir.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar “La Paga” de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.

Y para este viernes, 7 de febrero, el Eurojackpot de la ONCE, la nueva ‘lotto’ de Europa que juegan ya 18 países europeos (Alemania, Finlandia, Dinamarca, Eslovenia, Italia, Países Bajos, Estonia, España, Croacia, Islandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia, República Checa, Hungría, Eslovaquia y Polonia), ofrece un bote de 90 millones de euros.

