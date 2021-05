La ONCE deja un Sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años en Pino Montano

La ONCE ha repartido este sábado uno de los Sueldazos que ofrece en sus sorteos de fin de semana, dotado con 2.000 euros al mes durante 10 años, que suman 240.000 euros en el barrio sevillano de Pino Montano.

La suerte la ha dado Fernando Misffut, que es vendedor de la ONCE desde 2016, y vende en la calle Forjadores, de Pino Montano. Esta mañana, entre felicitaciones de sus clientes, se reconocía emocionado por la fortuna dada a uno de sus clientes. «Siempre se piensa que se va a dar el premio, y cuando ese día llega, es emocionante, no te salen ni las palabras, es una alegría muy grande», decía. «Y más en los tiempos que estamos. Y me alegro sobre todo porque mis clientes son gente amable, campechanos, trabajadores y se lo merecen. Seguro que esto sirve para levantar el ánimo en todo el barrio», añadía.