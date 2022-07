Labiana entra en el sector del cannabis medicinal mirando hacia Andalucía

Siguen llegando buenas noticias para el sector del cannabis medicinal. Pocas semanas después de que la empresa española Trichome Pharma anunciara la obtención de una licencia de cultivo de cannabis medicinal para fines de I+D por parte de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), la farmacéutica ha dado a conocer la participación en su accionariado de Labiana, farmacéutica líder en el sector de los psicotropos y estupefacientes, que salió a Bolsa el pasado 24 de junio.



“Labiana es un líder muy respetado en sus respectivos mercados. Sin duda, nos complace enormemente darles la bienvenida como accionistas y socios estratégicos. Les agradecemos el apoyo que nos han brindado y que hayan confiado en nuestra visión”, dice Nicholas Balk, CEO de Trichome Pharma y Socio Director de Trichome Capital. Igualmente, junto a Labiana, la empresa líder del sector del cannabis medicinal australiana Little Green Pharma ha entrado a formar parte de dicha aventura empresarial.



El objetivo de Trichome Pharma es llegar a producir y distribuir todo un conjunto de productos de cannabis, tanto principios activos como productos finales, para el mercado medicinal en España y en el extranjero. “Asociarnos con Labiana tiene todo el sentido del mundo, dada su experiencia en la fabricación para terceros de medicamentos especializados con certificación “EU- GMP”, incluidos psicotrópicos, así como su liderazgo en la distribución farmacéutica”, añadía Balk.



Manuel Ramos, sevillano oriundo de Gerena, es presidente y CEO de Labiana, con una amplia experiencia en el sector de inversiones tras su paso por el gigante PwC. Hace quince años aterrizó en Labiana, y, como él mismo afirma, hoy día se considera “más farmacéutico veterinario que gestor de inversiones”. Economista de profesión, ve en Trichome Pharma una empresa “muy solvente y muy dinámica, bajo el paraguas del gigante australiano que cotiza en bolsa Little Green Pharma”. Además, añade, Trichome Pharma “está investigando en la provincia de Sevilla tierras para poder cultivar el cannabis de uso medicinal”, por lo que este negocio, como ya se anunciara hace unas semanas “puede tener un gran sabor andaluz en estas futuras plantaciones”.



Sobre el papel de Andalucía en este sector medicinal con tanto potencial, Ramos asevera que nuestra comunidad autónoma “tiene unas características climáticas ideales para el cultivo de cannabis. Muchas ya se sitúan en nuestra comunidad y, por lo tanto, por legislación a futuro tienen un gran horizonte. Como sevillano que soy es un gran atractivo”, indica.



Por último, el CEO de Labiana concluye que “nos encantaría tener una sede en Sevilla, y creo que a Trichome Pharma también. Se verá conforme vaya transcurriendo el negocio, si bien, nunca lo hemos descartado y es mi sueño como andaluz que soy, pero vayamos paso a paso”.



Las grandes farmacéuticas se visten de verde



La inversión de Labiana en Trichome Pharma representa un voto de confianza de la industria farmacéutica tradicional en el potencial del cannabis como producto terapéutico regulado en España. Y Andalucía tendrá un papel protagonista.



En palabras de Manuel Ramos, “esta apuesta por el negocio del cannabis medicinal forma parte del plan estratégico de innovación de la empresa, que busca ir un paso por delante para responder a todas las necesidades del mercado. Además, en este caso, en Labiana estamos autorizados para producir productos psicotrópicos y estupefacientes y somos expertos en ello. No cabe duda de que el uso medicinal del cannabis es ya, como podemos observar, una realidad con mucho potencial de crecimiento, acompañada, cada vez más, de una regulación gubernamental a nivel mundial”, afirma.