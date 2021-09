“Las agresiones a las personas trans son un efecto rebote a la ley”

“Cuando tenía 16 años descubrí que era una persona trans a través de las redes sociales, concretamente que era un chico. Yo sabía que había algo raro en mí que no terminaba de cuadrar, pero no llegué a expresarlo hasta que tuve las palabras y las herramientas. Antes, nunca nadie me había explicado que era ser trans, por lo que era muy difícil saber que quieres ir a Japón si no lo conoces”. Con este testimonio comienza la entrevista con Izhan Mª Alcántara Pozo. Un ilustrador, animador y diseñador gráfico de Sevilla que trabaja en la Asociación Trans de Andalucía Sylvia Rivera desarrollando cartelería, material audiovisual y exposiciones como “NuesTrans vidas importan”. Hace unos días reconocieron su trayectoria profesional en defensa del colectivo y fue premiado con el Premio Nacional de Juventud del Instituto de la Juventud (Injuve) en la categoría de “Cultura”. Este joven trans nos cuenta su testimonio y reflexiona sobre las agresiones que está sufriendo el colectivo LGTBI. Podéis ver la entrevista completa en el siguiente enlace.

“Para mí ser trans significa libertad, el poder mirarme al espejo y no sentirme incómodo, que me traten como soy y poder expresarme sin miedo a que me digan ‘marimacho’ o ‘esas cosas las niñas no lo hacen’. De pequeño me solían decir mucho esas cosas”. Izhan aprendió escuchando a youtubers trans y leyendo en internet. No tenía referentes y recuerda sentirse raro con su cuerpo sin saber realmente por qué hasta que lo descubrió. Era un chico trans. Ahora tiene 22 años y se siente “libre”, aunque la transición por la que tiene que pasar una persona trans no es fácil. No por ellos, sino por la sociedad: “En todo momento se nos cuestiona si realmente somos o no personas trans y eso nos hace llegar a la depresión, pero una vez encuentras personas iguales a ti o asociaciones como ATA, que te asesoran y ayudan, ya empiezas a poder disfrutar de verdad”.