‘Un viaje de esperanza’ contra las mitocondriales

Adrián Martínez, un joven madrileño de 23 años, ha lanzado al mercado ‘Un viaje de esperanza’. Podría tratarse de un libro más, pero no lo es.

Adrián sufre una enfermedad mitocondrial, una patología aún considerada aún enfermedad rara que podría robarle su energía, pero él ha decidido no solo escribir, sino que, desde hace tiempo, es deportista de alto rendimiento en piragüismo.

Con las ilustraciones de Adrián Ruiz, ha salido a la luz su primera obra literaria, que surgió de la idea de crear una representación teatral para niños y jóvenes en la Fundación Instituto San José, Hermanos de San Juan de Dios en Madrid, para que entendieran y dar visibilidad a este tipo de enfermedades minoritarias como son las mitocondriales, “ya que desde muy joven vivo y convivo con dichas patologías porque en mi familia mi hermano y yo la padecemos”, explica.

Biografía

Adrián es administrador de sistemas informáticos en redes y alumno de la Universidad Rey Juan Carlos l de Madrid en el grado de Diseño y Desarrollo de Videojuegos.

Como deportista de alto rendimiento en piragüismo ha conseguido varias ocasiones medalla a nivel nacional, e incluso llegó a ser campeón del mundo en la modalidad de Maratón, todo ello en la categoría de “paracanoe”, que es la categoría para personas con diversidad funcional, más concretamente en la categoría especial. Ha llegado a ser uno de los primeros deportistas a nivel nacional en esta categoría.

Desde muy joven decidió, a través del deporte y aquellas actividades que realiza, dar visibilidad y apoyo a las familias y enfermos con dichas patologías y que se conozca esta realidad.

Con este libro quiere enviar un mensaje de esperanza a las familias y afectados, a la vez que dar a conocer esta realidad y ayudar a Aepmi (Asociación de Enfermos de Patologías Mitocondriales) y a la Fundación Ana Carolina Díez Mahou en esta gran labor que realizan.

Prólogos

Javier Pérez-Mínguez Caneda, padre de Javi, director de la Fundación Ana Carolina Díez Mahou y vicepresidente de Aepmi, explica en el prólogo del libro que Adrián Martínez Torre es una referencia como deportista, logrando la hazaña de proclamarse campeón del mundo de paracanoe y, por supuesto, como persona, para todos los jóvenes y personas con una enfermedad mitocondrial.

“Desde hace años lucha como un gigante contra todas las vicisitudes y complicaciones que le plantea su patología, tal y como hacen los protagonistas de su libro. Cada día nos enseña a ser valientes, a afrontar la vida con la mejor actitud y a proponernos nuevos retos, aunque algunos parezcan imposibles. En la senda frondosa y oscura de estas patologías ha abierto un camino de luz y esperanza para todos”, explica.

Por eso, “la historia que Adri relata con tanta imaginación y maestría en este libro es un reflejo de la realidad que día a día se asoma a nuestras vidas, llena de luces y sombras y pretende lanzar un mensaje positivo para todos, enfermos y sanos: ¡Nunca rendirse! Gracias, Adri, por ser mi amigo, mi fuente de inspiración y de aprendizaje. Las enfermedades mitocondriales nunca podrán quitarnos las ganas de vivir y compartir con la gente que más queremos”.

Emilio de Villota