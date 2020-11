Ventilar sí o sí: el Covid-19 pondrá a prueba a los colegios en invierno

Manuel explica que esos aerosoles, que están flotando en el aire pueden contener una cantidad de virus. De esta forma, hay evidencias y estudios que dicen que en locales donde hay mala ventilación y el aire se recircula -no aportar aire del exterior y remover el aire del local-, los aerosoles se transportan de un punto a otro por las corrientes de aire y si hay una persona contagiada, hay riesgo de contagio. En definitiva, cuanto peor ventilado este el local y más se recircule el aire, más probabilidad de contagio hay. Por tanto, la ventilación con aire del exterior, que está libre del virus, es la clave para diluir los aerosoles.

Este investigador cuenta que en el sistema respiratorio es donde está el virus y, al exhalar aire, la mucosa que tenemos en las paredes internas del sistema respiratorio pasa a formar pequeñas gotas y salen con la corriente de aire que exhalamos. No obstante, si tenemos el virus, éste irá en esa pequeña gota. Esta es una de las vías de transmisión de SARS-CoV-2 entre personas: el virus va del sistema respiratorio de una persona a otra viajando por esa pequeña gotita que no vemos y que emitimos cuando respiramos, hablamos, tosemos o estornudamos. Y a esto se suma que, cuanto más fuerte es el flujo de aire, como cuando estornudamos, el arrastre y el tamaño de la gota es mayor, produciéndose así una cantidad importante de aerosoles en el aire. Esas gotas más grandes caerán en las superficies más cercanas de la persona. De ahí la importancia de tener distancia de seguridad, mascarilla y limpieza de manos, además de una buena ventilación.

La clave de los contagios en espacios interiores son los ‘aerosoles’ , una gota tan pequeña que, incluso, no vemos y que expulsamos de nuestro sistema respiratorio cuando hablamos, tosemos, estornudamos o respiramos. Manuel Ruiz lo compara con el humo del tabaco, porque sus partículas son tan pequeñas como las de los aerosoles, pero con la diferencia de que el humo sí se ve. Es un ejemplo muy efectivo para explicar su comportamiento. Cuando exhalamos el humo del tabaco podemos observar que se queda flotando en el aire hasta que poco a poco se va diluyendo, lo mismo sucede con los aerosoles. Si hay buena ventilación, esos aerosoles se diluirán más rápido, pero si no, se concentrarán en el local durante horas, puesto que es una partícula que se caracteriza por tener unos tiempos de permanencia en el aire muy altos.

La ventilación sería la primera estrategia, pero después está la filtración y la purificación. Manuel cuenta que la filtración lo que hace es retener los aerosoles en el filtro, para que así las personas del local no respiren esas pequeñas gotas que pueden tener virus. Al final, se reduce la concentración de aerosoles en el aire y reducimos así la probabilidad de riesgo de infección.

Otra alternativa para aquellos locales en los que no se pueda ventilar más son los equipos autónomos que, según Manuel, «estos equipos tienen o filtros u otras tecnologías que se están montando, como la tecnología ultravioleta C, que desactiva el virus. No quita los aerosoles del aire, pero sí quita el virus de los aerosoles. Esta última tecnología se deja como último recurso y, antes de eso, tenemos las otras medidas de ventilación y filtración, que son las mejores medidas con diferencia. Es tan fácil como abrir una ventana para que el local tenga un mínimo de ventilación».