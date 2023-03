Ágatha Ruiz de la Prada confiesa sentirse «asustada» por el ritmo que lleva

La diseñadora de moda, empresaria y aristócrata española Ágatha Ruiz de la Prada aseguró este jueves que vive una etapa de su vida que la hace sentirse renovada pero al mismo tiempo temerosa del ritmo que lleva.

"Estoy muy contenta, pero un poco asustada por el ritmazo que llevo ... te metes en una vorágine, que yo no sé, nunca pensé que a mi edad iba a estar", confesó en una charla con EFE.

Ágatha Ruiz de la Prada fue la diseñadora estelar invitada del "Midwoman Yucatán Fashion Show", donde participaron diseñadores mexicanos, especialmente de Yucatán.

La empresaria habló de la etapa que vive actualmente y aseguró que el libro "Mi Historia" la hizo entrar a un ritmo que no esperaba.

"La verdad que me ha venido yo creo que fenomenal, pero me ha metido una marcha porque tú no sabes lo que es el libro, porque claro, lo presenté en Madrid y entonces me dijo mi editora bueno, y ahora qué, a las provincias y entonces tenemos que presentarlo como en 50 provincias diferentes", afirmó.

Meterse de lleno a este proyecto editorial representó no sólo hacer algo nuevo sino también empezar de cero para atraer a la gente.

"Te das cuenta que para que salga todo bien le tienes que echar muchísima energía porque si tú llegas a un sitio y te crees que vas a llenar la sala sin ocuparte, estás equivocada", reconoció.